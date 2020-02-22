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В Туле перевернулся виновник массового ДТП

В Туле перевернулся виновник массового ДТП

В результате аварии пострадал один человек.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 22 февраля неподалеку от пересечения ул. Советская и ул. Дзержинскго в Туле перевернулся автомобиль Chevrolet.

Перед этим машина врезалась в заднюю часть попутного Hyundai Solaris, перелетела через него и приземлилась на крышу после удара примерно в 5 метрах.

Кроме того, по словам очевидцев водитель Chevrolet также устроил ДТП с несколькими машинами на ул. Оборонной.

В результате происшествия пострадал предполагаемы виновник аварии. Сейчас он госпитализирован с ушибом головы.

Новость дополняется.

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В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 1
В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 2
В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 3
В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 4
В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 5
В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 6
В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 7
В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 8
В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 9
В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 10
В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 11
В Туле перевернулся виновник массового ДТП, Фото: 12
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Автор: Валерия Дьячкова
Фотограф: Сергей Стариков
сегодня, в 20:00 +1
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