В Туле перевернулся виновник массового ДТП

В результате аварии пострадал один человек.

Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 22 февраля неподалеку от пересечения ул. Советская и ул. Дзержинскго в Туле перевернулся автомобиль Chevrolet.

Перед этим машина врезалась в заднюю часть попутного Hyundai Solaris, перелетела через него и приземлилась на крышу после удара примерно в 5 метрах.

Кроме того, по словам очевидцев водитель Chevrolet также устроил ДТП с несколькими машинами на ул. Оборонной.

В результате происшествия пострадал предполагаемы виновник аварии. Сейчас он госпитализирован с ушибом головы.

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