В Туле перевернулся виновник массового ДТП
В результате аварии пострадал один человек.
Как сообщает корреспондент Myslo, вечером 22 февраля неподалеку от пересечения ул. Советская и ул. Дзержинскго в Туле перевернулся автомобиль Chevrolet.
Перед этим машина врезалась в заднюю часть попутного Hyundai Solaris, перелетела через него и приземлилась на крышу после удара примерно в 5 метрах.
Кроме того, по словам очевидцев водитель Chevrolet также устроил ДТП с несколькими машинами на ул. Оборонной.
В результате происшествия пострадал предполагаемы виновник аварии. Сейчас он госпитализирован с ушибом головы.
Новость дополняется.
Галерея
Другие статьи по темам