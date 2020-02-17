новости
новости
Регистрация
В Туле выступят подлинные солисты популярных групп 80-х

В Туле выступят подлинные солисты популярных групп 80-х

В Тулу приезжает «Парад звёзд 80-х» - проект в котором примут участие не клавишники и гитаристы, а только громкие имена «золотых» составов ретро-коллективов.

Концерт состоится 29 февраля в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

На сцене выступят любимцы публики, которые в 80-х годах прославились на весь СССР:

  • Сергей Беликов — Заслуженный артист России, экс-солист ансамблей «Самоцветы», «Аракс»;
  • Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;
  • Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;
  • Виктор Аникиенко — автор-исполнитель, экс-солист ВИА «Пламя»
  • Михаил Долотов — экс-солист «Песняры» (ООО под управлением Л. Борткевича)

Поклонники услышат любимые хиты всех времен и народов.

Билеты на «Парад звёзд 80-х» (6+) появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн.

Купить билет
 

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

  • Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00

Вс.: выходной

  • Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: выходной

  • Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00

Сб.-вс.: выходной

  • Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00

Вс.: 10.00−19.00

Добавьте Myslo.ru в список ваших источников Яндекс.новости
сегодня, в 17:04 0
Другие статьи по темам
Место
ТулаГородской концертный зал
Прочее
парад звезд 80 хнастоящие солисты АраксПеснярыВеселые ребята и Самоцветы

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Как сделать Тулу велосипедной столицей России?
Как сделать Тулу велосипедной столицей России?
После многочисленных жалоб в Туле закрыли медцентр на ул. Советской
После многочисленных жалоб в Туле закрыли медцентр на ул. Советской
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.