В Туле выступят подлинные солисты популярных групп 80-х

В Тулу приезжает «Парад звёзд 80-х» - проект в котором примут участие не клавишники и гитаристы, а только громкие имена «золотых» составов ретро-коллективов.

Концерт состоится 29 февраля в Городском концертном зале. Начало в 19.00.

На сцене выступят любимцы публики, которые в 80-х годах прославились на весь СССР:

Сергей Беликов — Заслуженный артист России, экс-солист ансамблей «Самоцветы», «Аракс»;

— Заслуженный артист России, экс-солист ансамблей «Самоцветы», «Аракс»; Анатолий Алешин — солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»;

— солист рок-группы «Аракс» и экс-солист ВИА «Веселые ребята»; Евгений Войнов — экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х;

— экс-солист ВИА «Синяя птица» 80-х; Виктор Аникиенко — автор-исполнитель, экс-солист ВИА «Пламя»

— автор-исполнитель, экс-солист ВИА «Пламя» Михаил Долотов — экс-солист «Песняры» (ООО под управлением Л. Борткевича)

Поклонники услышат любимые хиты всех времен и народов.



Билеты на «Парад звёзд 80-х» (6+) появились во всех точках продаж Myslo-кассы.

Их можно приобрести онлайн.

Или обратиться в любую из точек продаж по следующим адресам:

Тула, ул. Кауля, 7, корп. 1, 1-й этаж, сервисный центр iHelp

Пн.-сб.: 10.00−18.00



Вс.: выходной

Тула, ул. Первомайская, 3, 1-й этаж, сервисный центр «DK сервис»

Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: выходной

Тула, пр. Ленина, 116, 1-й этаж, редакция «Слободы»

Пн.-пт.: 9.00−18.00



Сб.-вс.: выходной

Тула, ул. Ложевая, 125-а, к. 1, ТЦ «Пролетарский», 2-й этаж, магазин N1PRINT, 271 бутик (сразу после лестницы).

Пн.-сб.: 10.00−20.00



Вс.: 10.00−19.00