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Игорь Левитин: «Велоспорт – базовый вид спорта для Тульской области»
Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Игорь Левитин: «Велоспорт – базовый вид спорта для Тульской области»

Помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Тульской области Алексей Дюмин обсудили развитие спортивной инфраструктуры.

6 декабря в Тулу с рабочим визитом приехал помощник президента РФ Игорь Левитин. Главным вопросом его визита был спорт и спортивная инфраструктура – в первом квартале будущего года состоится Госсовет по этой тематике.

Алексей Дюмин кратко рассказал о достижениях тульских спортсменах и развитии массового спорта в регионе:

– Значимых успехов добиваются волейбольная команда «Тулица», баскетбольный клуб «Арсенал». А футбольный клуб «Арсенал» в прошлом году достиг рекордных для себя высот и смог пробиться в Лигу Европы. В марте этого года мы принимали Кубок Европы по дзюдо среди кадетов, ежегодно проводим велогонки на Больший Приз Тулы и большой детский хоккейный турнир на Кубок Еврохима. Его можно назвать детским Чемпионатом мира  по хоккею – к нам приезжают команды из Финляндии, Канады, Америки и Казахстана. Очень популярны и массовые соревнования, например, лыжные и  легкоатлетические забеги.

По словам губернатора, эффективность результатов профессиональных спортсменов и привлечение граждан к занятиям физкультурой и спортом напрямую зависят от развития спортивной инфраструктуры. За последние три года в регионе были достроены объекты, долгое время находившиеся в «замороженном состоянии». В регионе запущена программа «Спорт – норма жизни» нацпроекта «Демография»».

– За последние 3 года мы привлекли на эти цели огромные внебюджетные средства – 5,7 млрд рублей, – сказал глава региона. – Например, на внебюджетные средства построен новый крытый футбольный манеж на стадионе «Арсенал». Эту площадку смогут использовать не только футболисты клуба, но и ребята из ДЮШС и футбольной академии.

По словам Игоря Левитина, сейчас идет подготовка олимпийской команды для Игр в Токио. И после легкой атлетики велоспорт – второй вид спорта, который приносит российской команде много медалей.

– Для нас очень важно развитие велоспорта в Тульской области. Это базовый вид спорта для региона. И на их развитие нужно привлекать федеральные средства, – сказал Игорь Левитин.

Помощник президента поинтересовался, почему велотрек не восстановили на внебюджетные средства.

По словам губернатора, велотрек – все-таки узкопрофильная профессиональная площадка, а в регионе были муниципалитеты, где не было никаких спортобъектов. Поэтому внебюджетные средства были направлены на создание доступной спортивной инфраструктуры в районах Тульской области.

Напомним, что Минспорта РФ одобрил заявку Тульской области на реконструкцию велотрека. Проектно-сметная документация прошла экспертизу. Ориентировочная стоимость работ – 227 млн рублей. Сейчас идёт поиск источников финансирования. 

В настоящее время тульский велотрек занимает площадь в 9637,7 кв м. Длина велополотна – 333,3 метра. Ежегодно здесь проходят свыше 15 соревнований различного уровня. В настоящий момент на данном объекте тренируются сборные команды Тульской области и воспитанники МБУ СШОР «Велосипедный спорт». 

В 2019 году тульскими велосипедистами на международных и Всероссийских соревнованиях завоевано 234 медали, из них 52 – на международных соревнованиях и 34 – на Чемпионатах России. В состав сборной команды России по велоспорту входят 33 тульских спортсмена. 

Игорь Левитин предложил повнимательнее присмотреться к шести новым олимпийским видам спорта, например, к скалолазанию. И отметил, что готов оказать поддержку в приобретении необходимого оборудования, правда, для этого в регионе должны быть тренеры. Председатель комитета по спорту Николай Ивашков добавил, что в Тульской области скалолазание только-только зарождается. А толчок к развитию этого нового вида спорта дало Суворовское училище, на базе которого ребята уже учатся преодолевать высоты.

– Мы разрабатываем техническое задание на новый манеж, там будет предусмотрена стенка 10 метров как минимум,  – сказал помощник губернатора Тульской области Дмитрий Яковлев.

По словам помощника президента, недавно на Совете по спорту у президента обсуждали вопросы массового спорта. К 2024 году согласно нацпроекту «Демография» 55%  населения должно иметь возможность регулярно заниматься спортом и физкультурой.  Как отметил Игорь Левитин, Тульская область по этому показателю лидирует (сейчас в Тульской области регулярно занимаются спортом 45% населения – прим. авт).

Для увеличения  количества желающих заниматься спортом нужна развитая спортивная инфраструктура. О том, что сделано в этом направлении в Тульской области, рассказал председатель комитета по спорту Николай Ивашков.

За три года в регионе за счет бюджета построены 4 ФОКа – в Новомосковске, Шатске, Узловой и Веневе, спортклуб в Новогуровском, Центр художественной гимнастики в Туле.

За счет внебюджетных средств построены футбольное поле с беговыми дорожками в Новомосковске, ФОК с бассейном в Щекино (по программе «Газпром – детям» – прим. авт), открытая и закрытая ледовые арены в Новомосковске, крытый футбольный манеж детской академии футбола Д. Аленичева, лыжный центр «Веденино», фитнес-парк с бассейном, крытый футбольный манеж на стадионе «Арсенал».

В стадии завершения Ледовый дворец в Туле и тренировочное футбольное поле на стадионе «Арсенал».

Ведется строительство Ледового дворца в Щекино – объект будет включать в себя ледовую арену и тренажерный зал, ФОК в Кимовске с универсальным игровым и тренажерным залами, залом хореографии, бассейн в Белев, ледовая арена в Ефремове. 

За счет внебюджетных средств планируется построить два физкультурно-оздоровительных комплекса в Туле, в том числе один с бассейном, и один – в Одоеве.

Центр единоборств появится в Туле на Калужском шоссе. Он будет включать в себя основной игровой зал для проведения соревнования по волейболу, баскетболу, футболу, гандболу и 6 тренировочных залов для разных видов борьбы.

Проектируется строительство легкоатлетического манежа в Туле. В манеже будет размещен зал для проведения соревнований по баскетболу, волейболу и легкой атлетике. 

Всего на строительство спортобъектов в 2016-2019 гг из бюджета Тульской области было выделено 1,2 млрд руб.

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Автор: Татьяна Алексеева
сегодня, в 20:35 0
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