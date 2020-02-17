Из тульского театра ушла Ольга Красикова

Фото из архива Myslo.

Новость, которая еще недавно казалась из разряда невероятных: из тульского театра ушла одна из ведущих актрис.

Чтобы узнать всё из первых рук, мы позвонили самой актрисе.

– Ольга Анатольевна, говорят, Вы ушли из театра?

– Ушла, да.

– В связи с чем?

– Разные причины. Если начну об этом говорить, получится книга жалоб. Я еще сама пока не осознала, что случилось. Такое ощущение, что попала в реку, течение меня тащит, и я не сопротивляюсь. В таком возрасте так резко всё перевернуть достаточно сложно. С другой стороны – интересно.

– Вы ведь будете теперь работать в Санкт-Петербурге?

– Я принята в театр на Васильевском. Пока полна ожиданий, какой будет работа, еще не знаю.

– Есть уже какие-то наметки на будущие спектакли?

– Вот сейчас буквально еду встречаться и знакомиться с актером из Александринки. Что это будет за работа, как называется спектакль, пока не знаю.

– Театр на Васильевском – не совсем ведь для вас чужой.

– Да, здесь работают сын и Костя Геклимович, мой бывший муж. Мне в этом смысле легче – есть люди, которые будут меня поддерживать.

– С бывшими, правда, это не всегда случается.

– Мы с Костей знакомы очень давно, поженились еще до приезда в Тулу. Для меня он всё равно родной человек. Прошел период, когда мы расстались, теперь просто близкие люди, всегда друг друга поддерживаем.

– Сорок лет на одном месте – это очень много.

– Целая жизнь, здесь я была счастлива. Я благодарна Туле, благодарна нашему директору Сергею Михайловичу Борисову. На тульской сцене я сыграла такие роли – на несколько жизней, о которых актрисы мечтают. Просто сейчас всё так повернулось, что пришлось уйти. Я без работы не могу. Для меня самое главное – работа. Как рыба, выкинутая на берег, хочет опять в воду, так и я хочу вернуться к активной работе. Не знаю, как всё сложится, но, по крайней мере, есть шанс начать что-то новое.

– Как проводили в Туле?

– Девчонки меня трогательно провожали, молодые наши ребята тоже говорили много теплых слов. Конечно, это было приятно. Я постаралась всё сделать так, чтобы не осталось никаких обид. Уйти доброжелательно, не хлопая дверью. Мне есть за что благодарить Тулу, и я всегда чувствовала поддержку и любовь со стороны зрителей.

эпоха красиковой в Туле

Эпоха Ольги Красиковой в Туле: от 101 километра до настоящей леди

Myslo вспоминает, чем примечательны были сорок лет работы Ольги Красиковой на тульской сцене.

Судьба актера: из Керчи в Вологду да из Вологды в Керчь. Однако в судьбе Ольги Красиковой тульский театр практически на всю жизнь оставался родным и единственным. И для нас она была такой же – любимой и неповторимой. О чем свидетельствовали горы цветов, преподносимые актрисе после каждого ее бенефиса. Теперь, как уже сообщалось, у Красиковой новое место работы – петербургский Театр на Васильевском. Руководит которым, между прочим, бывший туляк Владимир Словохотов.

В неполные тридцать она сыграла в Туле Джульетту, хотя к тому времени уже была мамой. Партнер по сцене – Василий Реутов – тоже значительно моложе ее, всего год, как пришел в театр после окончания института. Но он был статный и красивый, она – маленькая и худенькая, никто из зрителей даже не вспоминал, что, по воле автора, Джульетта должна быть вдвое моложе.

«Помню, играли утренний спектакль «Ромео и Джульетта», – рассказывала Ольга Анатольевна. – Утренний спектакль – это отдельная песня. Почти всегда трудный зал. А тут дети, из области. Ольга Николаевна Кузьмичева, наш завлит, приходит и говорит: «Олечка, крепитесь». Вышла на сцену. И действительно, поначалу они шуршали. Но потом замерли. Стояла абсолютная тишина. Вот за что эту профессию любишь – когда понимаешь, что всё в твоей власти и этой огромной массой зрителей можешь управлять. Они молчали на протяжении всего спектакля».

Ее первая большая роль в Туле – Нина в спектакле «Папина дочка», дипломная режиссерская работа тогдашнего актера театра Петра Шумейко. Май 1982 года! Пьеса об одиночестве человека в большом городе, поставленная на практически никому неизвестную дебютантку, в которую вообще мало кто в Туле верил, считали ее артисткой ТЮЗа.

«Все ведь тут были из Ленинграда, из Москвы – театр высоко держал планку. И девочки высокие, красивые. А тут приезжает из Воронежа такой метр с кепкой. До меня доходили разговоры – зачем ее взяли. Но жизнь такая непредсказуемая… Поэтому когда молодые сейчас начинают сомневаться в себе, привожу собственный пример. Кто мог знать, что у меня так все сложится. Помню, одну роль сыграла, ходила, боялась, что ничего больше не дадут. Потом роли стали возникать всё чаще. И в результате на меня стали строить репертуар».

Первое испытание славой – это, наверное, спектакль «Звезды на утреннем небе» в самом начале перестройки. Если бы его тогда не сняли с репертуара, может, и сейчас бы шел с неизменным кассовым успехом. Тема-то выигрышная – профессионалки легкого поведения, высланные на время Московской Олимпиады за 101-й километр. Купить билеты было реальной проблемой, все места проданы на месяцы вперед.

«Раньше театр посещали в основном женщины, теперь же мужчины, – с улыбкой делилась тогда еще просто актриса Ольга Красикова. – Причем ходят с биноклями. С морскими – рассматривают полуобнаженную натуру. Знаете, почему больно об этом говорить? Потому что никогда еще мы так вдохновенно не репетировали. И пьеса нам нравилась, и режиссер Михаил Лурье сумел создать прекрасную атмосферу, полную раскованности, счастливой импровизации».

А вот одной из самых ее звездных ролей – немецкой девушки Инги в спектакле «Соловьиная ночь» – могло и не быть. Изначально роли главных персонажей репетировали два состава. Но в итоге счастливый актерский билет достался Красиковой. По-немецки она не знала ничего, однако, по замыслу постановщика Вадима Кондратьева, немка должна была быть немкой, то есть говорить на родном языке. Красиковой нашли репетитора, с которым она добросовестно занималась полтора месяца. Работала в основном над произношением – немецкий текст писали русскими буквами.

Спектакль на тему весны 45-го в Туле получил подзаголовок «Добро и любовь». Он таким и был – о том, что добро и любовь должны спасти этот мир. История, рассказанная в «Соловьиной ночи», проняла настолько, что исполнители главных ролей удостоились премии тульского комсомола. Небывалый случай по тем временам. Да и по нынешним тоже – когда в последний раз какие-то актерские работы особенно отмечались у нас вне профессиональных конкурсов?

В «Соловьиной ночи» они впервые сыграли в паре с Михаилом Матвеевым. Это был дуэт, который на долгие годы стал гарантией успеха любого спектакля. Красикова и Матвеев первыми открыли в Туле малую сцену – спектаклем «Двое на качелях».

«Была среди зрительниц такая женщина удивительная, она умерла уже. Сейчас, я видела, ее внуки теперь ходят в театр. Начиная с «Донны Анны» она к каждой премьере делала мне своими руками сувениры. Помню, когда играли «Двое на качелях», подарила нам такие маленькие качели, купила двух пупсов, посадила на них. Они изображали нас с Мишей. А еще сочинила стихи мне. «Тоненькая, с черными глазами, на немецком речь ваша звучала…» Очень трогательные».

Когда не стало Матвеева, это отразилось и на судьбе Красиковой. Год почти не работала – не было партнера.

«Вот как в фигурном катании люди выступают: с одним партнером ты можешь кататься, а с другим нет, – объясняла Ольга Анатольевна. – Понимаете, я могла на него положиться полностью. У меня однажды была ситуация в спектакле: на сцене висела веревка, я выхожу с огромной корзиной и должна на нее вешать белье. И вдруг веревка падает. Я стою и не знаю, что с этой кучей белья делать. А партнер тоже растерялся и убежал. Вот Миша никогда бы меня не бросил. Он бы обязательно что-нибудь придумал, но оставался бы рядом».

Ее пятидесятилетие в театре отметили премьерой спектакля «Леди на день» – эдакая аллюзия на «Пигмалиона» Шоу. Элизу Дулитл из «Пигмалиона» («кто шляпку спер, тот и тетку укокошил») она тоже играла. А роль Анни в «Леди на день» – не меньший показатель высокого актерского мастерства. За один вечер надо представить и пьянчужку-торговку, и настоящую леди, которой восторгаются рафинированные аристократы. Ровно через десять лет с очередным юбилеем театр поздравил свою премьершу ролью второго плана в комедии «Дети понедельника». Наверное, было от чего, скажем так, расстроиться.

Тем более что во все времена, во всех интервью, у Красиковой всегда звучала одна и та же фраза: для меня работа – это всё, смысл жизни – жить и трудиться.

Когда-то московские критики восторгались ее работой даже после эпизодической роли в «Двух гусарах». Но, к нашему общему зрительскому счастью, Красикова никогда не решалась на перемены. Честно выдержала первые бытовые неурядицы в знаменитом актерском общежитии на улице Седова, где вечно не было горячей воды. Радовалась рождению долгожданного ребенка. Нервничала, когда пропала любимая боксерша Дэззи, благополучно нашедшаяся потом при помощи газетного объявления. Два года назад у нее украли сумку с документами, которую, между прочим, быстро нашли и вернули работники полиции Советского района.

В общем, всё это время она просто жила в Туле, оставаясь любимой актрисой самых разных поколений наших зрителей. Будем надеяться, что и нынешнее расставание – тоже не навсегда. Ведь настоящая любовь – она точно не ржавеет.

из досье Myslo

Ольга Анатольевна Красикова.

Родилась 16 сентября 1959 г. в Воронеже.

Окончила Воронежский государственный институт искусств, актерское отделение.

С 1980 года артистка Тульского драматического театра.

Заслуженная артистка РФ, лауреат премии Тульского комсомола.

Диплом «Глубокая психологическая разработка роли» на I Театральном фестивале «Старейшие театры России в Калуге» (2002) за роль Елены в спектакле по пьесе М. Горького «Чудаки».

Роли текущего репертуара: «Грех» по Л. Н. Толстому, «Последняя ночь Дон Жуана», «Семейный уик-энд», «Женское постоянство», «Доходное место», «За двумя зайцами», «Смешанные чувства», «33 счастья», «Дети понедельника».