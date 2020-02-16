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Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ
Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ

Стражи порядка успешно выполнили все поставленные задачи.

Накануне для сотрудников сводного отряда УМВД России по Тульской области закончилась длительная командировка на Северный Кавказ. Полицейские из нашего региона 6 месяцев обеспечивали общественный порядок и безопасность вдали от родного города.
 
«Они успешно выполнили все поставленные задачи. Встречавший сотрудников сводного отряда начальник УМВД Сергей Галкин поблагодарил полицейских за проделанную работу и отметил, что стражи порядка достойно представили Тульскую область за пределами региона, получив исключительно положительные отзывы о службе», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.
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Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ, Фото: 1
Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ, Фото: 2
Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ, Фото: 3
Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ, Фото: 4
Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ, Фото: 5
Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ, Фото: 6
Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ, Фото: 7
Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ, Фото: 8
Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ, Фото: 9
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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 17:06 +5
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