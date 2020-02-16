Тульские полицейские вернулись из длительной командировки на Северный Кавказ

Фото пресс-службы УМВД России по Тульской области

Накануне для сотрудников сводного отряда УМВД России по Тульской области закончилась длительная командировка на Северный Кавказ. Полицейские из нашего региона 6 месяцев обеспечивали общественный порядок и безопасность вдали от родного города.

«Они успешно выполнили все поставленные задачи. Встречавший сотрудников сводного отряда начальник УМВД Сергей Галкин поблагодарил полицейских за проделанную работу и отметил, что стражи порядка достойно представили Тульскую область за пределами региона, получив исключительно положительные отзывы о службе», — сообщает пресс-служба УМВД России по Тульской области.