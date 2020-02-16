Житель Донского заявил в суде, что нашел на помойке автомат, пистолет и патроны
Мужчина получил 1,5 года колонии-поселения.
В Донском Тульской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Гражданина Уланова обвиняли по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).
Как установили следствие и суд, в конце декабря мужчина нашел рядом с мусорными контейнерами в микрорайоне Шахтерский пистолет Макарова, автомат Калашникова и патроны. Все это осужденный принес домой, при этом понимая, что был должен сообщить о находке в полицию. Оружие нашли и изъяли 21 июля 2019 года.
«Приговором суда
Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.