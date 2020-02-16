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Житель Донского заявил в суде, что нашел на помойке автомат, пистолет и патроны
Фото: osob.store

Житель Донского заявил в суде, что нашел на помойке автомат, пистолет и патроны

Мужчина получил 1,5 года колонии-поселения.

В Донском Тульской области суд рассмотрел уголовное дело в отношении местного жителя. Гражданина Уланова обвиняли по ч. 1 ст. 222 УК РФ (незаконное приобретение и хранение огнестрельного оружия и боеприпасов).

Как установили следствие и суд, в конце декабря мужчина нашел рядом с мусорными контейнерами в микрорайоне Шахтерский пистолет Макарова, автомат Калашникова и патроны. Все это осужденный принес домой, при этом понимая, что был должен сообщить о находке в полицию. Оружие нашли и изъяли 21 июля 2019 года.

«Приговором суда Уланов А. В. признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, и ему было назначено наказание в виде 1 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Мера пресечения осужденному оставлена без изменения — в виде заключения под стражу», — сообщили в Донском городском суде Тульской области.

Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован в установленном законом порядке.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 18:10 +7
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