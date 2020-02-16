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В Кимовске экипаж вневедомственной охраны задержал пьяного водителя
Image by Steve Buissinne from Pixabay

В Кимовске экипаж вневедомственной охраны задержал пьяного водителя

Мужчину ранее уже лишали права на управление транспортными средствами.

В Кимовске Тульской области к находившимся на маршруте патрулирования сотрудникам вневедомственной охраны Росгвардии подошла женщина. Она рассказала, что только что ее едва не сбил отъезжавший от кафе автомобиль.

«На ул. Первомайской росгвардейцы заметили автомобиль, подходивший под описание. При проверке документов у водителя, сотрудники вневедомственной охраны почувствовали сильный запах алкоголя. На место был вызван экипаж ДПС. В ходе освидетельствования было установлено, что водитель находился в нетрезвом состоянии», — сообщили в пресс-службе регионального Управления Росгвардии.

Оказалось, что задержанный 41-летний местный житель ранее уже был лишен права управления транспортными средствами. В настоящее время проводится проверка, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
 

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:14 +3
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Место
Тульская областьКимовск

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