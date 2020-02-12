Музей Победы разыскивает родственников красноармейца из Тульской области

Координатор проекта «Без срока давности» Алексей Бормотов обратился к тульским поисковикам с просьбой разыскать родственников красноармейца Алексея Низовьева. Портрет красноармейца был обнаружен в рамках проекта «Фронтовой портрет. Судьба солдата», цель которого – идентифицировать военнослужащих, изображенных на множестве сохранившихся фронтовых рисунков, чтобы потом рассказать об этом их родным.

В июне 2018 года Музей Победы передал поисковикам для исследовательской работы 302 портрета участников Великой Отечественной войны и 84 портрета, хранящиеся в архивах филиалов и партнеров.

Портрет Алексея Низовьева был нарисован цветными карандашами в 1942 году С.М. Хинским. Рисунок подписан: «Комиссар дивизии ст. политрук Низовьев А. А.». По словам Алексея Бормотова, Алексей Низовьев, скорее всего, выжил – сведений о его гибели найти не удалось. Сотрудники музея хотят передать копию портрета его родственникам.

Алексей Алексеевич Низовьев родился в 1906 году в селе Алексеевка Тепло-Огаревского района Тульской области. Был призван Рязанским горвоенкоматом. Во время службы был политруком 523 пап ЗапФ.