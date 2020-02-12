новости
новости
Регистрация
Не желавший ремонтировать чужую машину туляк едва не лишился отпуска
Фото: kuzovnoysamara.ru

Не желавший ремонтировать чужую машину туляк едва не лишился отпуска

Судебные приставы ограничили мужчину в праве выезда за пределы страны.

Житель Ленинского района, признанный виновником серьёзного ДТП, долгое время не выплачивал пострадавшей стороне стоимость ремонта автомобиля – почти 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, приставы вынесли постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы страны. После этого, рискуя остаться без заграничного отдыха, мужчина полностью погасил долг.

 

Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:52 +2
Другие статьи по темам
Событие
УФССП России по Тульской областисудебные приставыограничение на выездвозмещение ущерба
Место
Тула

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Туляки держат в банках 209 млрд рублей
Туляки держат в банках 209 млрд рублей
Музей Победы разыскивает родственников красноармейца из Тульской области
Музей Победы разыскивает родственников красноармейца из Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.