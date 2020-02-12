Не желавший ремонтировать чужую машину туляк едва не лишился отпуска

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Судебные приставы ограничили мужчину в праве выезда за пределы страны.

Житель Ленинского района, признанный виновником серьёзного ДТП, долгое время не выплачивал пострадавшей стороне стоимость ремонта автомобиля – почти 500 тысяч рублей.

Как сообщает пресс-служба УФССП России по Тульской области, приставы вынесли постановление об ограничении должника в праве выезда за пределы страны. После этого, рискуя остаться без заграничного отдыха, мужчина полностью погасил долг.