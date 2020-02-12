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Тульский «Арсенал» за один день проиграл в двух матчах
Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульский «Арсенал» за один день проиграл в двух матчах

Контрольные встречи с белорусским «Шахтёром» и румынским «УТА Арад» закончились не в пользу туляков.

Футболисты тульского «Арсенала» за один день провели сразу два контрольных матча на сборах в Турции. Первым соперником тульского клуба стала команда «УТА Арад» из Румынии. Матч прошёл под проливным дождём.

В первом тайме, с разницей в шесть минут, румыны забили нам сразу два гола. До конца встречи изменить ситуацию тульским футболистам не удалось – игра закончилась со счётом 2:0.

Во второй раз «Арсенал» вышел на поле, чтобы сразиться с «Шахтёром» из белорусского Солигорска. На 18-й минуте Евгений Луценко открыл счёт, отправив мяч в ворота соперников. Через 10 минут белорусы сравняли счёт, а на 34-й минуте вырвались вперёд.

На последней минуте первого тайма в ворота туляков попал третий мяч. Зато уже через 3 минуты после начала второго тайма Чаушич забил второй гол «Арсенала» в этом матче. Видимо, ненастная погода и усталость после первой игры дали о себе знать. Победить во втором матче тулякам тоже не удалось, итоговый счёт – 3:2.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:43 0
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