Жительницу Новомосковска наградили за спасение внедорожника от огня

Мария Ерметова, рассказывая о решении кинуться к горящему автомобилю и потушить пламя под ним, скромно говорит, что это был просто «гражданский долг. На моем месте поступил бы каждый».

Вечером 22 января 29-летняя Мария возвращалась с работы, когда увидела на ул. Школьной у дома № 14, как двое молодых людей бросили что-то горящее под внедорожник «Мицубиси Аутлендер» и убежали. Не раздумывая ни минуты, она поставила на землю пакет и резко вытащила из-под внедорожника горящую тряпку, закидала оставшееся пламя снегом и крикнув ребятам, с балкона наблюдающим за происходящим, «все!» направилась домой.

– Я понимала, что рискую, но не могла пройти мимо. Жалко было автомобиль, но в первую очередь я беспокоилась за жителей дома – не дай бог машина взорвется, а в квартирах же и дети, и взрослые. Поэтому и решилась действовать. Может быть я быстро среагировала, потому что сама несколько лет назад оказалась в беде. Мы приехали в Новомосковск в 2017 году после обрушения наводнения в Ставропольском крае. Это было очень страшно, – рассказала Мария. – И в этой ситуации не хотелось, чтобы кто-то пострадал. Сын теперь гордится, всем рассказывает: «Моя мама потушила машину». Я не вижу в этом поступке ничего особенного. Так должен поступать каждый, потому что это – гражданский долг.

10 февраля в администрации Новомосковска состоялось торжественное награждение отважной Марии Ерметовой. Она получила благодарственную грамоту от ГУ МЧС России по Тульской области и подарки от редакции Myslo и администрации Новомосковска.

Напомним, в отделе МВД России по г. Новомосковску по факту поджога автомобиля возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 167 УК РФ. В настоящее время подозреваемые задержаны. Им грозит ответственность за покушение на умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества.