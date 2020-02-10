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Жительницу Новомосковска наградили за спасение внедорожника от огня

Жительницу Новомосковска наградили за спасение внедорожника от огня

Мария Ерметова получила благодарности и подарки от администрации города, ГУ МЧС России по Тульской области и портала Myslo.

Мария Ерметова, рассказывая о решении кинуться к горящему автомобилю и потушить пламя под ним, скромно говорит, что это был просто «гражданский долг. На моем месте поступил бы каждый».
 
Вечером 22 января 29-летняя Мария возвращалась с работы, когда увидела на ул. Школьной у дома № 14, как двое молодых людей бросили что-то горящее под внедорожник «Мицубиси Аутлендер» и убежали.  Не раздумывая ни минуты, она поставила на землю пакет и резко вытащила из-под внедорожника горящую тряпку, закидала оставшееся пламя снегом и крикнув ребятам, с балкона наблюдающим за происходящим, «все!» направилась домой. 
 
– Я понимала, что рискую, но не могла пройти мимо. Жалко было автомобиль, но в первую очередь я беспокоилась за жителей дома – не дай бог машина взорвется, а в квартирах же и дети, и взрослые. Поэтому и решилась действовать. Может быть я быстро среагировала, потому что сама несколько лет назад оказалась в беде. Мы приехали в Новомосковск в 2017 году после обрушения наводнения в Ставропольском крае. Это было очень страшно, – рассказала Мария. – И в этой ситуации не хотелось, чтобы кто-то пострадал. Сын теперь гордится, всем рассказывает: «Моя мама потушила машину». Я не вижу в этом поступке ничего особенного. Так должен поступать каждый, потому что это – гражданский долг. 
 

10 февраля в администрации Новомосковска состоялось торжественное награждение отважной Марии Ерметовой. Она получила благодарственную грамоту от ГУ МЧС России по Тульской области и подарки от редакции Myslo и администрации Новомосковска. 

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Напомним, в отделе МВД России по г. Новомосковску по факту поджога автомобиля возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст.  167 УК РФ.  В настоящее время подозреваемые задержаны.  Им грозит ответственность за покушение на умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества.

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Автор: Юлия Александрова
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 20:20 +15
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