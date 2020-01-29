Задержаны подозреваемые в поджоге автомобиля в Новомосковске

В Новомосковске полицейские установили подозреваемых в попытке поджога автомобиля. Напомним, история случилась на ул. Школьной у дома № 14. Компания молодых людей увидела с балкона, как двое неизвестных подожгли припаркованный во дворе внедорожник «Мицубиси Аутлендер» и скрылись. Очевидец вызвал полицию и стал снимать происшествие на мобильный.

– Изучая обстоятельства происшествия, видеозаписи и проводя оперативные мероприятия, сотрудники отдела МВД выяснили, что к попытке поджога может быть причастен знакомый владелицы транспортного средства, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.

По предварительным данным, подозреваемый вместе со своим знакомым зажгли кусок клеенки и положили его около колеса машины.

Интервью с ней вот здесь. Но сжечь автомобиль они не смогли — неравнодушная девушка, которая в тот момент проходила мимо, вытащила горящий материал из-под «Мицубиси», потушила и пошла дальше по своим делам. Кстати, редакция Myslo разыскала эту героиню. Ею оказалась 29-летняя Мария.