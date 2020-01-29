Видео из группы «ЧП Тула».
Задержаны подозреваемые в поджоге автомобиля в Новомосковске
Оба поджигателя – знакомые владелицы машины.
В Новомосковске полицейские установили подозреваемых в попытке поджога автомобиля. Напомним, история случилась на ул. Школьной у дома № 14. Компания молодых людей увидела с балкона, как двое неизвестных подожгли припаркованный во дворе внедорожник «Мицубиси Аутлендер» и скрылись. Очевидец вызвал полицию и стал снимать происшествие на мобильный.
– Изучая обстоятельства происшествия, видеозаписи и проводя оперативные мероприятия, сотрудники отдела МВД выяснили, что к попытке поджога может быть причастен знакомый владелицы транспортного средства, — сообщили в пресс-службе УМВД России по Тульской области.
По предварительным данным, подозреваемый вместе со своим знакомым зажгли кусок клеенки и положили его около колеса машины.
Но сжечь автомобиль они не смогли — неравнодушная девушка, которая в тот момент проходила мимо, вытащила горящий материал из-под «Мицубиси», потушила и пошла дальше по своим делам. Кстати, редакция Myslo разыскала эту героиню. Ею оказалась 29-летняя Мария. Интервью с ней вот здесь.
В отделе МВД России по г. Новомосковску возбуждено уголовное дело по ст. 30, ст. 167
УК РФ. Подозреваемым грозит ответственность за покушение на умышленное повреждение или уничтожение чужого имущества.
UPD. Новость была обновлена в 14:39.
Другие статьи по темам