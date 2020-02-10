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В Алексинском районе бешеная кошка покусала своих хозяев

В Алексинском районе бешеная кошка покусала своих хозяев

Инцидент произошёл в деревне Борисово. Пострадавшие проходят вакцинацию.

В деревне Борисово Алексинского района зафиксирован первый в 2020 году случай бешенства. Инфекционное заболевание выявлено у домашней кошки. Как сообщают «Алексинские вести» со ссылкой на местный отдел Роспотребнадзора, животное успело покусать четырёх человек.

Все пострадавшие проходят антирабическую вакцинацию. Специалисты отмечают, что неприятностей можно было избежать, вовремя привив животное от бешенства. О том, где домашняя любимица подхватила опасную болезнь, не сообщается.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:12 +3
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Тульская областьАлексинский район

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