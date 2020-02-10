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Разыскиваются родственники сбитого в Северной Осетии тульского летчика
Фото: pbs.twimg.com

Разыскиваются родственники сбитого в Северной Осетии тульского летчика

Останки красноармейца Андрея Борисова были обнаружены в сентябре прошлого года.

В сентябре прошлого года в Северной Осетии поисковики отряда «Долг и честь» обнаружил обломки самолета. Предположительно, это был ИЛ-2, но бортовой номер не сохранился.

Удалось установить, что в том районе 8 декабря 1942 года были сбиты три самолета ИЛ-2. По архивным данным искатели выяснили, что с выполнения боевой задачи в тот день не вернулись три красноармейца: Юзефатов, Захарчук и Борисов.

Юзефатов выжил и оставался в строю до конца войны, Захарчук был сбит в двух километрах от села Чикола – самолет, на котором он разбился, нашли дети, собиравшие в поле кукурузу. Рядом с обломками обнаружили и погибшего пилота.

Вероятно, пилотом найденного в восьми километрах от села Чикола штурмовика, был Андрей Григорьевич Борисов. Он родился 25 октября 1918 года в селе Иваньково Ясногорского района. В 1942 году окончил Энгельсскую военную авиационную школу. Комсомолец. На службе – с мая 1942 года.

Родственников Андрея Борисова просят связаться с командиром отряда «Память» Сергеем Никоновым по телефону: 8(905)626-87-79.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 20:42 +5
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