Страшное ДТП на трассе «Крым» в Щекинском районе: возбуждено уголовное дело
Сотрудникам полиции предстоит восстановить картину случившегося. Виновнику аварии грозит до семи лет колонии.
По факту аварии на трассе «Крым», унесшей жизни трёх человек, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.
Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 7 февраля, – по словам очевидцев, водитель Toyota Corolla внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Picanto и Volkswagen Polo.
Мужчина, находившийся за рулём «Тойоты», пытался спасти своих близких, но это ему не удалось. Также в аварии погибла мать женщины. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир Kia.