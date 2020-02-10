Страшное ДТП на трассе «Крым» в Щекинском районе: возбуждено уголовное дело

Фото из архива Myslo.

По факту аварии на трассе «Крым», унесшей жизни трёх человек, возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц». Санкция по этой статье предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до семи лет.

Напомним, трагедия произошла в минувшую пятницу, 7 февраля, – по словам очевидцев, водитель Toyota Corolla внезапно выехал на встречную полосу, где столкнулся с Kia Picanto и Volkswagen Polo.

Мужчина, находившийся за рулём «Тойоты», пытался спасти своих близких, но это ему не удалось. Также в аварии погибла мать женщины. Кроме того, травмы получили водитель и пассажир Kia.