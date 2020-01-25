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Госавтоинспекция проверит соблюдение ПДД водителями автобусов и маршруток

Госавтоинспекция проверит соблюдение ПДД водителями автобусов и маршруток

Профилактическое мероприятие «Автобус» пройдет на территории Тульской области с 27 января по 25 февраля.

Сотрудники тульской Госавтоинспекции при взаимодействии с другими подразделениями полиции, а также совместно с представителями Ространснадзора и министерства транспорта и дорожного хозяйства Тульской области проверят пассажирские перевозки, в рамках областного целенаправленного мероприятия «Автобус».

Акция нацелена на профилактику аварийности с участием пассажирского транспорта, предупреждение и пресечение нарушений Правил дорожного движения, требований нормативных правовых актов в области обеспечения безопасности дорожного движения, связанных с эксплуатацией маршрутных транспортных средств, перевозкой пассажиров и незаконной предпринимательской деятельностью.

Профилактическое мероприятие «Автобус» пройдет на территории Тульской области с 27 января по 25 февраля.

Особое внимание будет уделено:

- водительскому составу организаций осуществляющих перевозку пассажиров,

- незаконной предпринимательской деятельности,

- соблюдению водителями автобусов скоростного режима,

- соблюдению перевозчиками режима труда и отдыха на межрегиональных, региональных перевозках пассажиров,

- путевой документации,

- наличию сведений о прохождении предрейсового технического и медицинского осмотров,

- техническому состоянию транспортного средства и др.

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Автор: Юлия Александрова
сегодня, в 14:22 +2
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