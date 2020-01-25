В Туле Mercedes повалил фонарный столб

Как сообщает Myslo, ДТП произошло утром 25 января напротив дома № 36 по ул. Пролетарская: автомобиль Mercedes S 500 вылетел с проезжей части и сбил фонарный столб.

От удара опора надломилась и упала всего лишь в нескольких метрах от припаркованного Chevrolet, оборвавшиеся провода упали на другие припаркованные рядом машины. По информации на момент публикации новости, их владельцы не имеют претензий к виновнику ДТП.

Водитель Mercedes утверждает, что следовал в направлении улицы Ложевая и, якобы, его занесло, после чего он вылетел с проезжей части.

Судя по внешним признакам, мужчина может находиться в состоянии опьянения. На месте происшествия работают сотрудники УГИБДД и Тулагорсвета.

По информации Myslo, водитель ранее лишался прав за вождение в нетрезвом виде.

UPD: По состоянию на 13.00, водитель отказался от медосвидетельствования.