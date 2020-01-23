Объект культурного наследия: в Туле «Три штыка» взяли под федеральную охрану
22 января соответствующий приказ подписал руководитель региональной Инспекции по охране объектов культурного наследия Денис Горецкий.
Приказ утвердил охрану объекта культурного наследия федерального значения «Памятник защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны» на площади Победы и сквер у Политехнического института, литера I.
В соответствии с приказом предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения являются:
- три обелиска-штыка высотой 51 м, 41 м, 31 м;
- защищенный бронзовыми решетками Вечный огонь у подножия штыков;
- скульптурная группа из фигур солдата 50-й армии и ополченца Тульского рабочего полка, в руках у которого ППШ (пистолет-пулемет Шпагина);
- единый стилобат с четырьмя подходами с лестницами. Таким он просуществовал длительное время с даты торжественного открытия. В настоящее время на стилобате размещены: обелиск из трех штыков с чашей Вечного огня у подножия, скульптурная группа, два ряда памятных тумб по северной (4 тумбы) и западной (13 тумб) границам стилобата комплекса.
Напомним, осенью 2019 года во время ремонта площади Победы в Туле архитекторы обратились с открытым письмом к властям, посчитав, что после ремонта подрядчик непоправимо исказит облик монумента.
Памятник был открыт 16 октября 1968 года.
Авторы: скульптор Борис Иванович Дюжев, архитекторы Григорий Ефимович Саевич и Николай Николаевич Миловидов.
Мемориальный комплекс расположен на территории бывшей окраины Тулы, в месте, где осенью-зимой 1941 года проходил передний край обороны города.
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