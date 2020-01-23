Объект культурного наследия: в Туле «Три штыка» взяли под федеральную охрану

Приказ утвердил охрану объекта культурного наследия федерального значения «Памятник защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны» на площади Победы и сквер у Политехнического института, литера I.

В соответствии с приказом предметом охраны объекта культурного наследия федерального значения являются:

три обелиска-штыка высотой 51 м, 41 м, 31 м;

защищенный бронзовыми решетками Вечный огонь у подножия штыков;

скульптурная группа из фигур солдата 50-й армии и ополченца Тульского рабочего полка, в руках у которого ППШ (пистолет-пулемет Шпагина);

единый стилобат с четырьмя подходами с лестницами. Таким он просуществовал длительное время с даты торжественного открытия. В настоящее время на стилобате размещены: обелиск из трех штыков с чашей Вечного огня у подножия, скульптурная группа, два ряда памятных тумб по северной (4 тумбы) и западной (13 тумб) границам стилобата комплекса.

Напомним, осенью 2019 года во время ремонта площади Победы в Туле архитекторы обратились с открытым письмом к властям, посчитав, что после ремонта подрядчик непоправимо исказит облик монумента.

из истории

Памятник был открыт 16 октября 1968 года.

Авторы: скульптор Борис Иванович Дюжев, архитекторы Григорий Ефимович Саевич и Николай Николаевич Миловидов.

Мемориальный комплекс расположен на территории бывшей окраины Тулы, в месте, где осенью-зимой 1941 года проходил передний край обороны города.

А вы знаете, изначально в скульптурной группе могла быть женская фигура? Почему ее нет и еще много моментов истории знаменитых «Трех штыков» – в специальном материале Myslo.