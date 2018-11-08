История Трех штыков: Авторы памятника отказались от женской фигуры

Myslo узнал, как создавался главный памятник защитникам Тулы на площади Победы и как он мог выглядеть по задумке скульпторов.

Этой осенью исполнилось полвека с того момента, как был открыт памятник героическим защитникам города. Но если бы получил воплощение первоначальный замысел, памятник мог выглядеть совсем иначе.

Уникальный проект

С просьбами установить в городе памятник в честь героической обороны города в 1941 году участники тех событий неоднократно обращались к тульским властям. Так, еще 31 декабря 1961 г. в обкоме партии было зарегистрировано письмо от группы участников обороны с просьбой рассмотреть предложение увековечить память защитников Тулы, павших смертью героев при защите города, на месте переднего края обороны.

После этого об идее поставить памятник вспоминали не раз. Но, как оказалось, осуществить ее было не так-то просто. Сравнительно недавно вышло хрущевское постановление, ограничивающее местные власти в стремлении увековечить чью-либо память.

Тулякам, например, не разрешили ставить новый памятник Ленину, хотя первый секретарь обкома Алексей Хворостухин пытался получить на это разрешение в ЦК КПСС.

По новым правилам разрешение на работы по монументам и памятникам давались в комитете по делам искусств на основе постановления правительства и при наличии решений обкома партии и обл­исполкома.

То есть требовалась целая гора справок и постановлений, прежде чем можно было взяться за осуществление этого проекта.

Однако в 1965 году впервые в стране широко отмечался День Победы, и к памятникам, посвященным войне, уже стали относиться несколько иначе. В апреле 1965 года в Туле появилась улица 9 Мая, а в мае того же года и площадь Победы, которая прежде называлась Южная.

В 1965 году на улицах Тулы в качестве памятников была установлена настоящая военная техника — танк Т-34, зенитное орудие. Туляки, правда, просили у министра обороны Малиновского для этих целей целый арсенал — еще и 152-мм гаубицу, противотанковое орудие, самолет-штурмовик, самолет-истребитель, но Родион Яковлевич удовлетворил их просьбы лишь частично.

6 ноября 1965 года на площади Победы в присутствии нескольких тысяч жителей города, пришедших сюда на митинг, установили закладной камень в честь долгожданного памятника. Председатель Тульского горисполкома и бывшие участники обороны Тулы перерезали красную ленточку, после чего было снято покрывало с гранитного камня, на котором значились слова: «Здесь будет сооружен монумент защитникам Тулы в годы Великой Отечественной войны 1941−1945 гг.».

Памятник предполагали установить через год, к 25-летию обороны города, но на деле история затянулась на три года — слишком большой фронт черновых работ предстояло освоить. Дело было не только в уникальных элементах самой архитектурной композиции, но и в непростом рельефе площади. Она была сильно поката с востока на запад, и разница в уровнях составляла не один метр.

Авторами ансамбля на площади Победы стали архитекторы Николай Николаевич Миловидов, Григорий Ефимович Саевич и скульптор Борис Иванович Дюжев.



Скульптор Дюжев.

К своей работе они отнеслись очень добросовестно. Не раз приезжали в Тулу, чтобы более детально ознакомиться с фронтом предстоящих работ, много общались с туляками, ветеранами обороны города. К тому же двое из них имели отношение к Туле.

Скульптор Борис Дюжев вообще родился в деревне Горелки, где у него в то время еще жили сестра и тетка, и он периодически приезжал к ним в гости. Тульский монумент стал его первой большой работой.

До этого он специализировался на статуях Ленина и Маркса, лепил также Фиделя Кастро и Хемингуэя.

А после тульского проекта известен, например, по памятнику первому космонавту Земли Юрию Гагарину в Звездном городке, и даже принимал участие в воссоздании горельефов храма Христа Спасителя. Умер в 1998 году.

Знали в Туле и архитектора памятника Николая Николаевича Миловидова — в содружестве со скульптором Народицким он создавал установленный в Центральном парке памятник его основателю доктору Белоусову. Хоть он и числился в молодых авторах, но для него тульский монумент стал уже 25-й работой в области монументальной архитектуры.

Восемнадцать вариантов памятника

По первоначальному замыслу Дюжева скульптурная группа участников обороны и пучок из штыков должны были располагаться в юго-западном углу площади, по диагонали. Такое размещение было вызвано особенностями самой площади, которая проспектом Ленина разрезалась примерно по центру.

Скульптурная группа устанавливалась на постаменте трехметровой высоты. Размещенные на нем семиметровые фигуры защитников города символизировали крепкий союз фронта и тыла, всенародный характер войны против фашистских поработителей.

Центральное место занимала фигура советского солдата, обращенная к проспекту Ленина. Со вскинутым над головой автоматом, воин как бы поднялся в атаку на врага и своей отвагой увлекал других.

На противоположной стороне, обращенной к зданию «Тулаугля», спиной к спине с солдатом были расположены фигуры бойца Рабочего полка и женщины. В руках у них тоже было оружие, а решимость на лицах говорила об их непреклонности отстоять родной город, разбить ненавистного врага. И постамент, и фигуры защитников должны были отливаться из чугуна, что еще раз подчеркивало их тульскую родословную.

Надо полагать, если авторы много беседовали с участниками обороны, фигура женщины на этом памятнике возникла не случайно. Мы уже писали как-то, что эти девочки, которые в туфельках поздней осенью, в грязь и холод, наравне с мужчинами воевали в окопах, выносили раненых, которые трудились на заводах, возили на себе тележки с хлебом весом в полтонны, достойны памятника.

Но в окончательном варианте монумента остались только две фигуры — солдата и ополченца. Женщина по неким причинам исчезла.

Не обязательно, кстати, по воле кого-то из партийных руководителей. Может, третьей фигурой на постаменте авторы пожертвовали намеренно, ради более удачного композиционного решения — лицами воины сейчас обращены к проспекту Ленина. Позже Борис Дюжев рассказывал, что они сделали 18 вариантов памятника. И как минимум в пятнадцатом женщина точно еще была.

Свое обоснование получил и расположенный рядом пучок штыков — ведь Тула славилась как кузница оружия. Штыки должны были символизировать как вековые занятия туляков, так и мощь того оружия, которое они делают. Поэтому первоначальным планом предполагалось установить пять штыков высотой по 56 метров — так, чтобы в проекте сверху получалась пятиконечная звезда. В центре такой звезды, диаметр которой составлял семь метров, должен был гореть Вечный огонь.

Опять же, согласимся, что окончательный вариант из трех штыков выглядит более лаконичным и законченным. Тем более что и в таком виде он получил свое идеологическое обоснование. Три штыка высотой 51, 41 и 31 м означали единство коммунистов, комсомольцев и беспартийных.

Делали, а потом и устанавливали эти штыки специалисты узловского производственного объединения «Кран». Для местных умельцев эта работа оказалась не только ответственной, но и новаторской. Надо было надежно приварить нержавейку лицевой стороны памятника, а опыта подобной сварки у рабочих не было.

«Возникали разные неувязки, да и проект грешил ошибками, — вспоминала руководитель группы конструкторов „Крана“ Т. Сорокина. — Например, пришлось немало повозиться с диафрагмами штыков, так как при контрольной сборке не получались основные контуры. Выручало коллективное творчество».

Время не сотрет память

Монумент защитникам Тулы был открыт 16 октября 1968 года.

На торжественную церемонию прибыли руководители города и области, Герои Советского Союза и Социалистического Труда, ветераны войны, участники обороны. На площади присутствовало несколько тысяч туляков.

В три часа дня со стороны Симферопольского шоссе в Тулу въехал бронетранспортер с факелом, зажженным от Вечного огня у могилы Неизвестного Солдата в Москве, в сопровождении эскорта мотоциклистов и автомобиля, в котором находились участники обороны и туляки — Герои Советского Союза. Прозвучал сигнал: «Слушайте все!»

Председатель облисполкома Геронтий Леонтьевич Камаев в краткой вступительной речи сказал слова благодарности трудящимся города, участвовавшим в сооружении памятника защитникам, его авторам. Деньги на памятник, кстати, собирали сами жители Тулы. «Память о тех, кто ценой собственной жизни остановил фашистов на подступах к городу оружейников, никогда не сотрет время», — сказал Геронтий Камаев.

Потом была объявлена минута молчания в память о воинах-героях.