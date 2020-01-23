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Внимание, родители! С 1 февраля откроется электронная запись в первый класс

Внимание, родители! С 1 февраля откроется электронная запись в первый класс

Записать своего ребенка можно будет на сайте госуслуг.

С 1 февраля откроется электронная запись в первые классы. Записать ребенка можно будет на сайте госуслуг (услуга называется «Запись в школу», желаемый вид заявления — «Запись в 1 класс будущего учебного года»).

Телефон горячей линии управления образования администрации города Тулы 52-98-03, доб. 733.

Напомним, что сначала места предоставляют детям, проживающим на закрепленной территории, потом, при наличии мест, остальным желающим.

Посмотреть, к какой школе прикреплен ваш дом, можно здесь.

Отметим, что недавно в Семейный кодекс и федеральный закон «Об образовании в РФ» были приняты приятные для родителей двух и более детей поправки. Дети, чьи братья и сестры уже учатся в этой же школе или детсаду, получают преимущество при зачислении. Новшество касается детей из одной семьи, проживающих вместе.

Подробнее о том, какие изменения ждут школы в 2020 году, читайте тут.

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Автор: Кристина Вернигорина
Фотограф: Дмитрий Дзюбин
сегодня, в 11:20 0
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