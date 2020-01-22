Фестиваль «Засечная черта», «Театр Европы» и музейный квартал - в Туле готовятся отпраздновать 500-летие кремля

Подготовка к празднованию 500-летия Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты в регионе идет полным ходом.

В рамках подготовки к торжествам уже проводятся археологические и научные исследования, ведётся благоустройство территорий и реставрация исторических зданий в городах Засечной черты.

На улице Металлистов ведётся создание музейного квартала. Свои двери для туристов здесь откроют филиалы музеев Куликово поле, Ясная Поляна, музея-заповедника В. Д. Поленова. В первые в Туле будет представлен Государственный исторический музей.

Торжества пройдут во всех 11 городах Большой Засечной черты.

К юбилею в регионе будет создано порядка 30 новых музеев и музейных экспозиций. Основные праздничные мероприятия состоятся в сентябре. В Туле планируется гала-концерт Государственного академического Мариинского театра, выступление Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А. В. Александрова Минобороны России, гастроли ведущих московских театров, в том числе Академического малого драматического театра «Театр Европы» (худрук Лев Додин).



В Тульском кремле будет функционировать пять объектов показа — три музея и две музеефицированные башни кремля. Кроме того, будет открыто археологическое окно.

Министр культуры региона Татьяна Рыбкина отметила, что акцент в праздновании будет сделан и на малые города Тульской области. Министр подчеркнула, что губернатор Тульской области Алексей Геннадьевич Дюмин поставил задачу - при проведении праздничных мероприятий совместить традиции и историческую тематику с современными трендами.

- Мы поддержали муниципальные краеведческие музеи, которые теперь будут отреставрированы, экспозиции обновлены. Появятся хорошие туристические локации в этих городах. В 2019 в городе Чекалин открылся капитально отремонтированный ДК, к юбилейной дате благоустроили улицы и набережную. В 2020 в Чекалине появится три новых объекта: музейно-выставочный комплекс в здании бывшего Казначейства, военно-патриотический музей в Доме купца Пронина и музеефицированная Соборная гора. Масштабные работы провели и в других районах.

- Те ремонтные работы, которые мы проводим в муниципальных образованиях, становятся точками роста для социально-экономического развития этих территорий, для создания рабочих мест, инфраструктуры, — отметила Ольга Гремякова, зампред правительства Тульской области.

Праздничные мероприятия стартуют уже с открытием летнего сезона. Но всё же основные празднования запланированы на конец сентября. Туляков и гостей города ждет масштабный трехдневный фестиваль истории и культуры «Засечная черта». Праздник будет длиться три дня — с 25 по 27 сентября.

О концепции праздника собравшимся рассказали Дмитрий Минков, генеральный директор Агентства стратегических коммуникаций, и Александра Побегаева, руководитель проектной группы Агентства. Именно они принимают активное участие в организации знаменитого выпускного «Алые паруса» в Санкт-Петербурге.

Уже разработан логотип фестиваля, причем в точности соблюдена стилистика всех фирменных логотипов и брендов тульского региона.

Директор Тульского государственного музея оружия Надежда Калугина предложила усилить концепцию темой оружейной Тулы.

- Невозможно представить Тульский кремль, его историю и значение без истории и значения государственного оружейного производства в Туле. Надо учитывать, что в период празднования 500-летия Тульского кремля, мы будем отмечать и День оружейника. В этот день на территории нашего музея проходит фестиваль, который хорошо впишется в концепцию фестиваля «Засечная черта».