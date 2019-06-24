Когда и чем удивит туляков и гостей города Музейный квартал

Фото Алексея Пирязева, Дмитрия Дзюбина.

Его провел председатель оргкомитета, заместитель председателя Правительства РФ — руководитель аппарата Правительства РФ Константин Чуйченко.

Уже летом 2020 года Музейный квартал в самом сердце оружейной столицы будет готов принимать гостей — здесь заработают филиалы самых крупных музеев Тульской области. Ну, а пока здесь царит привычная для процесса стройки и реконструкции деловитая суета, рабочие трудятся не покладая рук, а по улице Металлистов неспешно прогуливаются пешеходы, с любопытством наблюдая за вторым рождением бывшей Пятницкой.

По словам губернатора региона Алексея Дюмина, проект Музейного квартала полностью отвечает целям национального проекта «Культура» и может стать первым культурным кластером в области — для этого уже проведена большая работа. В шаговой доступности расположено более 10 учреждений, это не только музеи и выставочные центры, но и театры, молодежные творческие пространства.



В 2019 году в рамках подготовки празднования 500-летия Тульского кремля будут приведены в порядок 14 объектов. 10 из них находятся в Туле: 9 в Музейном квартале, 1 — в Тульском кремле. Остальные в четырех исторических городах, входивших в Большую засечную черту. А именно: два объекта в селе Крапивна (здание полицейского управления и ансамбль Никольской церкви), один — в поселке Епифань (дом купцов Пучковых), один — в городе Веневе (колокольня Никольской церкви) и один — в городе Белеве (церковь введения во Храм пресвятой Богородицы).

Напомним, что указ о праздновании в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля как начала создания Большой Засечной черты Президент РФ Владимир Путин подписал в ноябре 2016 года.

Сначала высокие гости осмотрели Успенский собор Тульского кремля — ценнейший памятник русского зодчества 60-х годов XVIII века. Успенский собор является одним из образцов больших соборных храмов периода позднего древнерусского зодчества. Художественную ценность собора имеет его интерьер.

Стены, столбы, своды и барабаны покрыты настенной живописью — он был расписан артелью ярославских мастеров под руководством Афанасия Шустова в технике темперной клеевой живописи. Уже выполнена реставрация фасадов, уложена новая кровля, позолочены купола. Начаты работы по реставрации настенной живописи, работы по реставрации резного иконостаса. По словам Алексея Дюмина, Успенский собор является одной из главных площадок празднования в 2020 году 500-летия возведения Тульского кремля.

Затем делегация направилась на улицу Металлистов. Первая остановка — возле Усадьба И. Г. Лебедева XIX века (ул. Металлистов, 1), сейчас она принадлежит музею-заповеднику «Куликово поле».

Директор музея Владимир Гриценко отметил, что в этом здании будет создан археологический центр с выставочными пространствами, в которых будут представлены объекты, найденные в Тульской области в ходе раскопок.

- Мы хотим сделать во дворе раскоп, чтобы можно было опуститься на мостовую Тулы XVII века, — говорит Владимир Гриценко. — В реставрационных мастерских будет не только вестись реставрация предметов, которые нашли наши археологи, но и заработает Школа юного реставратора. Важно, чтобы пошло пополнение этой профессии молодыми кадрами. Здесь же будет выставочный зал, в котором будут проходить экспресс-выставки — сразу после раскопок. Людей это очень живо интересует.

Еще одна экспозиция музея-заповедника «Куликово поле» будет представлена в доме № 8 по ул. Металлистов. Там разместится музей исторической кухни, магазин сувениров, обеденный зал с балконом и т. д.

В домах №№ 8-а, 8-б и 8-в по ул. Благовещенской уютно расположится филиал музея-заповедника В. Д. Поленова — музейно-туристический комплекс «Поленовское подворье». Здесь будут экспонироваться произведения из фондов музея и его российских и зарубежных партнеров, проводиться мастер-классы.

- Здесь будет основная экспозиция, небольшой зал будет посвящен сохранению семейных традиций в нашей семье, — рассказывает директор музея Наталья Поленова. — Мы бы хотели сохранить общий облик тульской мещанской усадьбы — это фруктовые деревья, кустарники, быт помещиков. Хотелось бы на примере нашей семьи воссоздать генеалогические древа других известных семей.

Вовсю кипит работа и в здании пряничной торговли XIX века (ул. Металлистов, 10), где будет создан филиал Государственного исторического музея. В XIX веке особняк принадлежал пряничникам Белолипецким. Сейчас музей разрабатывает концепцию экспозиции.

В усадьбе планируется создание музейно-выставочного культурного комплекса с постоянной экспозицией «Предприниматели России, промышленные и торговые династии региона», также размещение сменных выставок шедевров музея.

Во дворе музея планируется обустроить открытое общественное пространство «Красная площадь в сердце Тулы». Здесь возможно проведение летних воркшопов, появятся летнее кафе, зоны отдыха, открытый кинотеатр, арт-объекты. Об этом «Слободе» рассказал директор Государственного исторического музея Алексей Левыкин.

В доме Е. Х. Кучина (ул. Металлистов, 25) разместится филиал музея-усадьбы «Ясная Поляна». По словам директора Музея Екатерины Толстой, здесь будут созданы большая гостиная, книжные лавки, литературная гостиная, где будут проходить мастер-классы и литературные чтения.

- В кафе будут готовить блюда по рецептам Софьи Андреевны Толстой — жены писателя, — отметила Екатерина Толстая. — Во внутреннем дворике территорию мы тоже благоустроим.

После прогулки по улице Металлистов Константин Чуйченко отметил, что впереди Тулу ждет колоссальный объем реставрационных и строительных работ:

- Сейчас объекты в тяжелом состоянии, но всё нужно сделать в срок. Важно организовать контроль за ходом работ по реконструкции. Я не ожидал, что Тула приобретает такой вид. Нам есть чем гордиться. Когда появляются такие города, значит, жизнь в стране становится другой и у России есть будущее. Спасибо Алексею Геннадьевичу Дюмину за завидное упорство и неравнодушие.

В свою очередь губернатор пообещал, что в 2020 году в Туле будет создан уникальный туристический центр. Большая работа по благоустройству улицы Металлистов уже проведена — у гостей и жителей города появилось комфортное и уютное пешеходное пространство, которое называют «тульским Арбатом».

- Музейный квартал станет жемчужиной нашего туристического маршрута. Вокруг него уже появляются и будут открываться кафе, гостиницы, рестораны. Сегодня уже можно сказать, что в нашем регионе с привлечением относительно небольших средств мы практически создали свой локальный культурный кластер в центре города, — сказал губернатор.



Павел Степанов, заместитель министра культуры РФ:

Павел Степанов Реконструкция улицы Металлистов идет по намеченному плану. Видно, что работа проводится масштабная, и на сегодняшний день уже можно видеть конечный результат.



Михаил Сеславинский, руководитель федерального агентства по печати и массовым коммуникациям:

Михаил Сеславинский Я прогулялся вокруг кремля. Что на меня произвело большое впечатление? Общая атмосфера. Чувствуется, что на дворе XXI век, для людей создана такая красота, такой простор. Приятно видеть молодежь, которая катается на досках, много молодых семей гуляют вдоль реки. У туляков есть возможность ощутить воздух русской провинции, это большое дело.





