новости
новости
Регистрация
Тульская область – на втором месте в стране по урожаю картофеля

Тульская область – на втором месте в стране по урожаю картофеля

В региональном правительстве состоялась пресс-конференция министра сельского хозяйства Алексея Степина.

По итогам прошлого года посевная площадь в регионе составила порядка 885 гектаров. Второй раз за последние три года и третий раз в истории в области собрано более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Собран рекордный в истории Тульской области урожай рапса – более 150 тысяч тонн. По этому показателю регион занимает первое место в Центральном федеральном округе и третье – в стране. Эта культура остается одной из самых востребованных.

По урожаю картофеля Тульская область – на втором месте в России: в 2019 году было собрано более 590 тысяч тонн. Выросли объемы производства молока. Одна тульская корова, в среднем, даёт 7400 литров молока. Растёт объём производства мяса птицы и куриного яйца.

По словам Алексея Степина, одно из ключевых направлений – развитие экспорта. В 2019 году тульские предприятия экспортировали продукцию на сумму около 150 млн долларов США. В основном это рапсовое и соевое масло, продукция мясопереработки и глубокой переработки зерна, кондитерские изделия, напитки.

В 2020 году на поддержку агропромышленных предприятий выделят более 2 млрд рублей. Будут введены меры поддержки для наращивания посевов масличных культур. По поручению губернатора Алексея Дюмина региональный минсельхоз вводит меры поддержки пчеловодства.

Также министр сообщил о старте программы комплексного развития сельских территорий. В 2020 году в рамках программы предусмотрен комплекс мероприятий, среди которых газификация 8 населенных пунктов, благоустройство 38 сельских объектов, мероприятия по улучшению жилищных условий граждан и борьба с борщевиком Сосновского.

Агропромышленный комплекс Тульской области включает в себя порядка 1000 сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств, около 180000 личных подсобных хозяйств, более 160 промышленных предприятий.

Главные новости за день в нашем Telegram. Только самое важное.
Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:15 +5
Другие статьи по темам
Событие
министерство сельского хозяйства Тульской областиагропромышленный комплексразвитие аграрной промышленностисельское хозяйство
Люди
Алексей Степин
Место
Тульская область

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Фестиваль «Засечная черта», «Театр Европы» и музейный квартал - в Туле готовятся отпраздновать 500-летие кремля
Фестиваль «Засечная черта», «Театр Европы» и музейный квартал - в Туле готовятся отпраздновать 500-летие кремля
«Ростелеком» обеспечил в 2019 году оптическим доступом 100 госучреждений Тульской области
«Ростелеком» обеспечил в 2019 году оптическим доступом 100 госучреждений Тульской области
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2020 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.