Тульская область – на втором месте в стране по урожаю картофеля

По итогам прошлого года посевная площадь в регионе составила порядка 885 гектаров. Второй раз за последние три года и третий раз в истории в области собрано более 2 млн тонн зерновых и зернобобовых культур.

Собран рекордный в истории Тульской области урожай рапса – более 150 тысяч тонн. По этому показателю регион занимает первое место в Центральном федеральном округе и третье – в стране. Эта культура остается одной из самых востребованных.

По урожаю картофеля Тульская область – на втором месте в России: в 2019 году было собрано более 590 тысяч тонн. Выросли объемы производства молока. Одна тульская корова, в среднем, даёт 7400 литров молока. Растёт объём производства мяса птицы и куриного яйца.

По словам Алексея Степина, одно из ключевых направлений – развитие экспорта. В 2019 году тульские предприятия экспортировали продукцию на сумму около 150 млн долларов США. В основном это рапсовое и соевое масло, продукция мясопереработки и глубокой переработки зерна, кондитерские изделия, напитки.

В 2020 году на поддержку агропромышленных предприятий выделят более 2 млрд рублей. Будут введены меры поддержки для наращивания посевов масличных культур. По поручению губернатора Алексея Дюмина региональный минсельхоз вводит меры поддержки пчеловодства.

Также министр сообщил о старте программы комплексного развития сельских территорий. В 2020 году в рамках программы предусмотрен комплекс мероприятий, среди которых газификация 8 населенных пунктов, благоустройство 38 сельских объектов, мероприятия по улучшению жилищных условий граждан и борьба с борщевиком Сосновского.

Агропромышленный комплекс Тульской области включает в себя порядка 1000 сельскохозяйственных организаций и крестьянских хозяйств, около 180000 личных подсобных хозяйств, более 160 промышленных предприятий.