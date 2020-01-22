Тульский «Арсенал» одержал победу в первом контрольном матче на сборах в Турции

Фото: пресс-служба ПФК "Арсенал"

Тульские футболисты отыграли первый контрольный матч на сборах в турецком Белеке. На игру с бакинской командой «Кешля» (бывший «Интер») вышли Левашов, Денисов, Беляев, Григалава, Альварес, Громыко, Пантелеев, Чаушич, Ломовицкий, Ковалев и Тудорие.

На 39-й минуте встречи Ломовицкий получил предупреждение, а спустя пять минут Горан Чаушич получил по ноге в пределах штрафной. Судья не стал назначать пенальти – видимо, «арсенальцу» это не понравилось, и после короткой перепалки с арбитром он был удалён с поля.

Во втором тайме состав туляков обновился – в игру вступили Хагуш, Довбня, Сокол, Володько, Костадинов, Кингс и Эванс Кангва, Ткачев, Кангва, Аджоев и Минаев. На 70-й минуте бакинцы выпустили на поле ангольского футболиста Кристовао – он вышел и сразу же забил гол в ворота туляков. Спустя четыре минуты Кингс Кангва сравнял счёт, а на 81-й минуте Минаев вывел «Арсенал» вперёд. Матч закончился со счётом 2:1 в пользу туляков.