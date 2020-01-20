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Оправдательный приговор отменён: туляк отправится в колонию за подготовку убийства силовиков
Фото из архива MySlo

Оправдательный приговор отменён: туляк отправится в колонию за подготовку убийства силовиков

Мужчина собирался убить судью, прокурора и следователя, чтобы отомстить за свою дочь, осужденную на 11 лет лишения свободы.

Пролетарский районный суд Тулы вынес приговор 65-летнему Владимиру А., обвиняемому в подготовке убийства судьи, прокурора и следователя. По версии следствия, пенсионер хотел отомстить всем причастным к уголовному делу, по которому его дочь Юлию осудили за распространение наркотиков к 11 годам лишения свободы.

Для этого мужчина в 2017 году собрал и проверил информацию о местах жительства и работы потенциальных жертв, изучил способы проникновения в помещения, приобрёл ключи для открытия дверей с электронными и магнитными замками, а также арбалет со стрелами, строительные патроны и взрывчатое вещество. Мы подробно писали об этой истории здесь.

5 декабря 2018 года суд оправдал Владимира А., однако приговор был отменён, а дело – направлено на новое рассмотрение. Основанием стали существенные нарушения уголовно-процессуальных норм: сторона защиты не раз закрывала глаза на требования закона о запрете исследования данных, способных вызвать предубеждение присяжных заседателей, а один из присяжных, выносивших вердикт, скрыл информацию, способную повлиять на решение по делу. 

Дело было заново рассмотрено коллегией присяжных заседателей, которые вынесли обвинительный вердикт. Суд приговорил Владимира А. к пяти годам колонии строгого режима, штрафу в десять тысяч рублей и последующему ограничению свободы на два года. Приговор не вступил в законную силу.

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