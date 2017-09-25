Подробности: За что туляк хотел убить из арбалета судью и прокурора

63-летний мужчина несколько лет атаковал соцсети с призывом восстановить правосудие: его единственную дочь осудили к 11 годам колонии за сбыт наркотиков.

История о готовившемся покушении на тульского федерального судью, следователя и помощника прокурора началась давно, но стала известна широкой общественности 20 сентября 2017 года. По версии следствия, 63-летний туляк Владимир Андреев хотел отомстить всем причастным к уголовному делу, по которому его дочь Юлию осудили в 2015 году за распространение наркотиков. Девушке дали 11 лет лишения свободы.

Чтобы расправиться с судьей и помощником прокурора, тульский пенсионер купил арбалет с комплектом стрел, строительные патроны, кустарным способом снаряженные поражающими элементами, средства маскировки — маску и парик — и некое приспособление пиротехнического характера.

Myslo выяснил подробности преступления. Как оказалось, Владимир Андреев уже несколько лет пытался вести борьбу с правоохранительными органами.

11 лет колонии за «закладки»

1 июня 2015 года Советский районный суд вынес обвинительный приговор Юлии Андреевой. Было доказано, что девушка занимается сбытом героина или, попросту говоря, оставляет закладки с наркотическим веществом. Юлию задержали во время оперативных мероприятий. При себе у девушки были две банковские карты, два телефона и косметичка со свертком с героином массой 87,28 г. В квартире Юлии также было достаточно доказательств ее преступной деятельности: мини-сейф с 14 г героина и схрон в диване — картонная коробка с 33,3 г героина.

Все это есть в приговоре Советского районного суда города Тулы.

В суде Юлия частично признала свою вину. Она рассказала, в дело ее впутал недавний знакомый Евгений, отбывающий наказание в местах не столь отдаленных. Девушка рассказывала, что знакомый просил помогать ему раскладывать свертки за вознаграждение и обещал, что отмажет ее, если вдруг появятся проблемы с полицией.

Свидетели подтверждали: Юлия в общении с «клиентами» называла себя Яной или Ланой и всегда была готова «помочь с наркотой». Доказательств вины Юлии Андреевой в наркопреступлении было достаточно.

Кроме того, было установлено, что девушка страдает психическим расстройством, не исключающим вменяемости.

Однако родители подсудимой не хотели верить в происходящее. Семья была изначально негативно настроена на обвинение правоохранителей. В материалах суда есть информация о том, что провокации со стороны родителей Юлии начались еще во время обысков в их квартире.

В суде один из понятых, присутствовавших на обыске в квартире Андреевых, рассказывал (из приговора):

«Мать Андреевой вела себя вызывающе, она ходила по квартире, пыталась ругать дочь и говорила сотрудникам что-то типа «ищите, наркотики здесь, у нас везде наркотики…», говорила она это «вызывающе» и специально «провоцировала» сотрудников. Во время обыска она несколько раз кричала на Юлю, чтобы та ничего не говорила, чтобы «не наговаривала на себя», на что Юля ей отвечала «мам, я уже все рассказала следователю». Было видно, что мать Андреевой недовольна тем, что пришли сотрудники с обыском и, как мне показалось, мать Андреевой знала, что в доме хранятся наркотики. По крайней мере, она не удивилась, когда Андреева Юля открыла сейф и достала из него прозрачный файл, завязанный узлом, в котором находился бежевый порошок с запахом типа «уксус».

Информационная война

После вынесения приговора родители продолжили бороться за освобождение дочери. Они подали апелляционную жалобу в Тульский областной суд. Но приговор оставили в силе. Тогда отец Юлии Владимир решил устроить правоохранителям настоящую информационную войну.

Мужчина рассылал обращения в местные и федеральные СМИ, писал письма Президенту, оставлял жалобы в онлайн-приемных судов, записывал видеоролики и размещал их в интернете.

Призывая к «справедливости», Владимир не стеснялся в выражениях. Называл ФСКН «адвокато-прокуроро-судейским преступным кланом», а судей — «палачами в черных судейских мантиях».

Чтобы еще больше воздействовать на общественность, родители Юлии завели свой канал на Youtube, в котором выкладывали обращения и записи из судов и личных приемов. Но это никак не помогало.

Арбалет, стрелы, маска и парик

Тогда Владимир решил бороться за честь своей «единственной и любимой доченьки Юленьки» (так он писал о ней в жалобах и петициях) другим путем.

По версии следствия, мужчина собрал всю информацию об адресах проживания, местах работы и маршрутах передвижения федерального судьи и помощника прокурора района, которые в 2015 году принимали участие в рассмотрении уголовного дела в отношении его дочери, а также следователя, расследовавшего это уголовное дело.

Владимир хотел решить отомстить и для этого тщательно собирал дома орудия преступления: арбалет с комплектом стрел, строительные патроны, кустарным способом снаряженные поражающими элементами, средства маскировки — маску и парик — и некое приспособление пиротехнического характера.

25 июля 2017 года полиция задержала Владимира по подозрению в хранении взрывчатых веществ.

В интернете жена Владимира написала в его защиту:

– Он вывозил на тележке, в бауле хлам из квартиры, в которой в настоящее время ведет ремонт, и был остановлен около подъезда своего дома сотрудниками ОП «Скуратовский». Сотрудники полиции под предлогом того, что произошла кража, осмотрели его баул, после чего без объяснения причин доставили в отделение полиции «Скуратовский».

27 июля 2017 года по решению суда мужчину заключили под стражу по статье о незаконном обороте оружия. Но тогда полиция даже не догадывалась, что взрывчатка должна была стать бомбой, а мужчина готовит покушение на судью. Правоохранители тогда предполагали, что пенсионер хотел с помощью взрывчатки «глушить рыбу».

Но потом, в ходе расследования выяснилось, что взрывчатка предназначалась для «рыбы покрупнее».

Дело забрали к себе следователи регионального следственного комитета.