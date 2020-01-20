В Тульской области увеличат финансирование проектов сельских старост

Активный неравнодушный староста в деревне – наверное, главный человек для односельчан. Он знает все проблемы своего населенного пункта – для своих односельчан староста в одном лице и коммунальная служба, и психолог, и социальная помощь. В Тульской области на общественных началах работают 1047 сельских старост в 1818 населенных пунктах. В зоне их ответственности – более 135 тысяч односельчан.

– В регионе разработана система поддержки сельских старост, – говорит министр внутренней политики и развития местного самоуправления Тульской области Антон Агеев. – Это проведение семинаров, встреч, мероприятий, конкурсов, оказание материальной поддержки.

С 2018 года старост сельских населенных пунктов обеспечивают телефонами с оплатой мобильной связи. Сейчас корпоративной связью пользуются около 55% сельских старост.

В прошлом году для сельских активистов провели 26 обучающих семинаров по самым разным вопросам – от предупреждения ЧС и взаимодействия с населением в конфликтных ситуациях до ландшафтного дизайна территорий.

С октября 2019 года тульских сельских старост поддерживают еще и материально - из бюджета Тульской области и бюджетов муниципальных образований им выплачивают по 3 тысячи рублей в месяц по результатам деятельности. Сейчас эту меру поддержки получают 833 тульских сельских старосты. В 2020 году на эти цели запланировано более 17 млн рублей.

– В 2018 году мы провели областной конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта Тульской области», который состоял из двух этапов, – пояснил Антон Агеев. – На первом этапе мы принимали заявки на проекты развития территорий населенных пунктов. Было представлено 98 проектов. На втором этапе конкурсная комиссия отобрала 10 проектов для реализации в 2019 году. Старосты – авторы этих проектов – и стали лучшими в Тульской области. Их проекты были выполнены с 1 июля по 1 ноября 2019 года, на реализацию каждого израсходовано по 1 млн рублей:

установлены 6 детских спортивных площадок (с. Першино Алексинского района, д. Головино Дубенского района, п. Красный Яр Киреевского района, д. Андреевка Суворовского района, с. Царево Щекинского района, с. Архангельское Ясногорского района),

оборудовано два поля для мини-футбола (д. Новое Жуково Плавского района, п. Центральный Тепло-Огаревского района),

построен сценический комплекс в с. Ломовка Богородицкого района,

проведены работы по благоустройству в д. Засецкое Узловского района.

Наталия Владимировна Королева – У нас большое село, более 120 домов, много детей, – рассказывает Наталия Владимировна Королева, староста села Першино. – Я сама – мама и бабушка. Но до недавнего времени детям негде было побегать-попрыгать. Я обращалась в администрацию муниципального образования – чтобы нам выделили участок под детско-спортивную площадку.

Глава администрации пошел жителям навстречу, выделил место, участок поставили на кадастровый учет. После объявления конкурса Наталия Владимировна подала заявку – и в июле 2020 года в селе появились и горки, и качели, и тренажеры. А рядом – площадка для мини-футбола. Все дети и родители в восторге!

Юлия Александровна Сабеева, староста деревень Новое Жуково и Ольхи МО Молочно-Дворское Плавского района:

– Наш проект – оздоровительная спортивная площадка с уличными тренажерами и мини-футбольным полем и щитами для игры в баскетбол. Если честно, я недавно старостой работаю, участвовала в конкурсе впервые и не очень рассчитывала на победу. Представляете, какая радость была, когда позвонили из администрации и сказали, что наш проект победил! Площадку поставили буквально в ноябре 2019 года. Все односельчане, а нас более 100 человек и 17 детей разного возраста, очень довольны!

Новый конкурс «Лучший староста сельского населенного пункта Тульской области» стартует 10 февраля, на его проведение заложено 12 млн рублей. Заявки на участие будут принимать до 20 марта, в апреле пройдет голосование за представленные проекты, а в мае определят победителей конкурса. К 1 ноября 2020 года все проекты должны быть выполнены и приняты селянами.