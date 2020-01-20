В Новомосковске на полтора месяца закрыли продуктовый магазин
За этот срок владелец должен привести торговую точку в порядок.
В Новомосковске сотрудники Роспотребнадзора посетили с проверкой магазин, расположенный по адресу: мкр. Сокольники, ул. Олега Кошевого, д. 6. Поводом для визита стала жалоба, поступившая от одного из покупателей.
Как выяснилось, в магазине отсутствует оборудование для мойки инвентаря, нет горячего водоснабжения, помещение требует ремонта, товар доставляют через вход для посетителей, отсутствует договор на дезинсекцию и дератизацию помещений.
По результатам проверки составлен протокол о временном запрете деятельности. Постановлением городского суда работа магазина приостановлена на 45 суток. За это время владелец должен устранить выявленные нарушения.
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