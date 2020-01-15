Алексей Дюмин: «Послание Президента отличает ярко выраженный социальный характер»

Особое внимание глава государства уделил вопросам улучшения демографической ситуации в стране, поддержки семей с детьми, развития образования и системы здравоохранения.

Комментируя Послание президента, губернатор Тульской области Алексей Дюмин отметил:

– Послание Президента отличает ярко выраженный социальный характер. Оно направлено в первую очередь на семью, детей, на сбережение народа в целом и поддержку каждого человека в отдельности.

Демография для нашего региона — ключевой вопрос! Мы приняли ряд мер по стимулированию третьих и последующих рождений, а президент поставил задачу шире — выплачивать материнский капитал уже при рождении первенца.

Глава государства уже не впервые назвал здравоохранение одной из наиболее чувствительных сфер. В Тульской области наступивший год объявлен Годом здоровья, и сейчас мы разрабатываем комплексный план его реализации.

В первичном звене здравоохранения мы пойдём дальше выполнения требований геопортала и продолжим строить ФАПы. Федеральная помощь, о которой говорил президент, станет существенным подспорьем в ремонте и оснащении поликлиник.

Поддержка семей — это и создание социальной инфраструктуры. Новые микрорайоны, куда въезжают молодые семьи с детьми, необходимо сразу обеспечивать детскими садами и школами.