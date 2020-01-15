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Тульских предпринимателей штрафуют за продажу снюса
Фото: 71.rospotrebnadzor.ru.

Тульских предпринимателей штрафуют за продажу снюса

Факт реализации никотинсодержащей пищевой продукции установлен на 10 объектах.

Управление Роспотребнадзора по Тульской области проверяет, как соблюдаются требования к обороту пищевой некурительной никотинсодержащей продукции.

По состоянию на 14 января проверена 1581 организация торговли и общественного питания, реализующая пищевую и табачную продукцию.

Факт реализации снюса установлен на 10 объектах, изъято из оборота 44 партии в количестве 94 единиц. Возбуждено 10 дел об административном правонарушении по ч.2 ст. 14.43 КоАП РФ, наложено 7 штрафов на сумму 210 000 рублей.

Также Управление выявляет сайты, предлагающих к продаже дистанционным способом снюсы.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:06 +1
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