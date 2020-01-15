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Туляков приглашают поучаствовать в фестивале наряженных санок
Фото из архива Myslo.

Туляков приглашают поучаствовать в фестивале наряженных санок

Заявки принимаются до 20 января.

26 января в 12.00 в Центральном парке состоится доброе и яркое семейное событие — фестиваль наряженных санок. Поучаствовать в мероприятии могут все желающие с любым «зимним» транспортом: санками, тюбингами, снегокатами и даже ледянками. Главное — проявить фантазию и творчески подойти к идее создания нарядного экипажа.

Заявки на электронную почту tulskie-parki@yandex.ru принимаются до 20 января. Необходимо указать ФИО, контактный телефон, название команды.

Место проведения: ЦПКиО, эстрада.

Отметим, что фестиваль пройдет в рамках проекта «Зима по-тульски». Подробную афишу мероприятий смотрите здесь.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 14:36 +3
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