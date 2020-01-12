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В Туле днем на уборке снега работало 176 единиц техники
Фото: пресс-служба администрации г. Тулы

В Туле днем на уборке снега работало 176 единиц техники

Дороги подметали 5 колонн из комбинированных дорожных машин.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, днем 12 января в расчистке города от снега задействовали 250 рабочих и 176 единиц техники

Бригады были сформированы из сотрудников и машин сразу нескольких организаций:

- АО «САХ» — 158 человек, 149 единиц техники;
- МКУ «Сервисный центр города Тулы» — 92 человека, 14 единиц техники;
- 13 машин от сторонних организаций.

В свою очередь, на территории поселений Большой Тулы (Ленинский район) работают 40 человек и 41 единица техники.

 

В городе продолжают убирать и вывозить снег в первую очередь от остановок общественного транспорта, пешеходных зон, мостов и путепроводов. Для вывоза снега с городских территорий по улицам: Октябрьская, Металлистов, Московское шоссе, проспект Ленина, а также с Казанской набережной, мостов и путепроводов АО «САХ» сформировало 11 бригад.

 



На подметание дорог в областном центре вышли 5 колонн из комбинированных дорожных машин.

Напомним, минувшей ночью с улиц города вывезли 1885 кубометров снега.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 19:52 +1
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