В Туле днем на уборке снега работало 176 единиц техники

Фото: пресс-служба администрации г. Тулы

Как сообщает пресс-служба городской администрации, днем 12 января в расчистке города от снега задействовали 250 рабочих и 176 единиц техники



Бригады были сформированы из сотрудников и машин сразу нескольких организаций:

- АО «САХ» — 158 человек, 149 единиц техники;

- МКУ «Сервисный центр города Тулы» — 92 человека, 14 единиц техники;

- 13 машин от сторонних организаций.

В свою очередь, на территории поселений Большой Тулы (Ленинский район) работают 40 человек и 41 единица техники.

В городе продолжают убирать и вывозить снег в первую очередь от остановок общественного транспорта, пешеходных зон, мостов и путепроводов. Для вывоза снега с городских территорий по улицам: Октябрьская, Металлистов, Московское шоссе, проспект Ленина, а также с Казанской набережной, мостов и путепроводов АО «САХ» сформировало 11 бригад.





На подметание дорог в областном центре вышли 5 колонн из комбинированных дорожных машин.



Напомним, минувшей ночью с улиц города вывезли 1885 кубометров снега.