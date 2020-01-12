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Тульское МЧС опубликовало список мест для крещенских купаний в 2020 году

Тульское МЧС опубликовало список мест для крещенских купаний в 2020 году

Безопасность будет обеспечиваться на 36 водных объектах области.

В связи с проведением 18-19 января 2020 года на водоемах Тульской области крещенских купаний Главным управлением МЧС России по Тульской области будет обеспечиваться безопасность жителей на 36 водных объектах региона.

Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, купания пройдут в следующих муниципальных образованиях:  

 

МО г. Алексин – 3 места:

1. МО г. Алексин, д. Колюпаново, св. источник, купель

2. МО г. Алексин, с. Красное, св. источник, купель

3. МО г. Алексин, д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель

 

Арсеньевский р-н – 1 место:

4. МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель

Белевский район – 1 место:

5. МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель

 

Богородицкий район – 1 место:

6. МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель

 

Венёвский район – 1 место:

7. МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель

 

Воловский район – 2 места:

8. МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель

9. МО Двориковское, с. Осиново, купель

 

МО г. Донской – 1 место:

10. МО г. Донской, мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду

 

Дубенский район – 1 место:

11.МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник

 

ГО г. Ефремов – 2 места:

12. с. Тюртень, св. источник, купель

13. г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь

 

Заокский район – 3 места:

14. МО Страховское, с. Бехово, купель

15. МО Малаховское, п. Маяк, купель

16. МО Малаховское, с. Савино, купель

 

Кимовский район – 2 места:

17. МО Новольвовское, с.Покровское, прорубь

18. МО Епифанское, с. Себено, купель

 

Киреевский район – 2 места:

19. МО Дедиловское, с. Орловка, р. Олень, прорубь

20. МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово» , купель храма

 

Куркинский район – 1 места:

21. МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель

 

р.п. Новогуровский –1 место:

22. р.п. Новогуровский, ул. Спортивная, Пруд № 1, прорубь

МО г. Новомосковск –1 место:

23. МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель

 

Одоевский район –1 место:

24. МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель

 

Суворовский район –1 место:

25. МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель

 

Тепло-Огарёвский район –1 место:

26. МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель

 

МО г. Тула – 1 место:

27. г. Тула «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд, прорубь

 

Узловский район – 3 места:

28. МО Шахтерское, с. Федоровка, св. источник «Три колодца», купель

29. МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа

30. г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь

 

Чернский район –1 место:

31. п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь

 

Щекинский район –3 места:

32. МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду

33. МО Советск, г. Советск, прорубь

34. МО Ломинцевское , д. Косое, купель

 

Ясногорский район – 2 места:

35. МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель

36. МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель
 

 

 

Во избежание несчастных случаев в местах массового пребывания людей на водных объектах участникам праздника необходимо:

- в полном объеме, добросовестно выполнять все требования и рекомендации организаторов купания по ходу проведения праздничных мероприятий;

- исключить употребление спиртных напитков;

- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;

- не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту проведения водных процедур;

- не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых.

Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может возникнуть спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.

Особенно важно помнить: купание в несанкционированных для этого местах – опасно для жизни!

При возникновении любых чрезвычайных происшествий сообщите в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112»!

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Автор: Сергей Стариков
вчера, в 20:55 +3
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