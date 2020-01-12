Тульское МЧС опубликовало список мест для крещенских купаний в 2020 году

В связи с проведением 18-19 января 2020 года на водоемах Тульской области крещенских купаний Главным управлением МЧС России по Тульской области будет обеспечиваться безопасность жителей на 36 водных объектах региона.



Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, купания пройдут в следующих муниципальных образованиях:





МО г. Алексин – 3 места:



1. МО г. Алексин, д. Колюпаново, св. источник, купель



2. МО г. Алексин, с. Красное, св. источник, купель



3. МО г. Алексин, д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель





Арсеньевский р-н – 1 место:



4. МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель



Белевский район – 1 место:



5. МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель





Богородицкий район – 1 место:



6. МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель





Венёвский район – 1 место:



7. МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель





Воловский район – 2 места:



8. МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель



9. МО Двориковское, с. Осиново, купель





МО г. Донской – 1 место:



10. МО г. Донской, мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду





Дубенский район – 1 место:



11.МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник





ГО г. Ефремов – 2 места:



12. с. Тюртень, св. источник, купель



13. г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь





Заокский район – 3 места:



14. МО Страховское, с. Бехово, купель



15. МО Малаховское, п. Маяк, купель



16. МО Малаховское, с. Савино, купель





Кимовский район – 2 места:



17. МО Новольвовское, с.Покровское, прорубь



18. МО Епифанское, с. Себено, купель





Киреевский район – 2 места:



19. МО Дедиловское, с. Орловка, р. Олень, прорубь



20. МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово» , купель храма





Куркинский район – 1 места:



21. МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель





р.п. Новогуровский –1 место:



22. р.п. Новогуровский, ул. Спортивная, Пруд № 1, прорубь



МО г. Новомосковск –1 место:



23. МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель





Одоевский район –1 место:



24. МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель





Суворовский район –1 место:



25. МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель





Тепло-Огарёвский район –1 место:



26. МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель





МО г. Тула – 1 место:



27. г. Тула «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд, прорубь





Узловский район – 3 места:



28. МО Шахтерское, с. Федоровка, св. источник «Три колодца», купель



29. МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа



30. г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь





Чернский район –1 место:



31. п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь





Щекинский район –3 места:



32. МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду



33. МО Советск, г. Советск, прорубь



34. МО Ломинцевское , д. Косое, купель





Ясногорский район – 2 места:



35. МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель



36. МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель



Во избежание несчастных случаев в местах массового пребывания людей на водных объектах участникам праздника необходимо:



- в полном объеме, добросовестно выполнять все требования и рекомендации организаторов купания по ходу проведения праздничных мероприятий;



- исключить употребление спиртных напитков;



- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;



- не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту проведения водных процедур;



- не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых.



Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может возникнуть спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.



Особенно важно помнить: купание в несанкционированных для этого местах – опасно для жизни!



При возникновении любых чрезвычайных происшествий сообщите в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112»!