Тульское МЧС опубликовало список мест для крещенских купаний в 2020 году
Безопасность будет обеспечиваться на 36 водных объектах области.
В связи с проведением 18-19 января 2020 года на водоемах Тульской области крещенских купаний Главным управлением МЧС России по Тульской области будет обеспечиваться безопасность жителей на 36 водных объектах региона.
Как сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области, купания пройдут в следующих муниципальных образованиях:
МО г. Алексин – 3 места:
1. МО г. Алексин, д. Колюпаново, св. источник, купель
2. МО г. Алексин, с. Красное, св. источник, купель
3. МО г. Алексин, д. Егнышовка, «Св. источник Пантелеймона Целителя», купель
Арсеньевский р-н – 1 место:
4. МО Астаповское, н.п. Даргомыжка, купель
Белевский район – 1 место:
5. МО Правобережное, д. Жабынь, св. источник, купель
Богородицкий район – 1 место:
6. МО Бахметьевское, с. Папоротка, купель
Венёвский район – 1 место:
7. МО Центральное, д. Свиридово, св. источник «12 ключей», купель
Воловский район – 2 места:
8. МО Двориковское, с.Никитское,р. Непрядва, купель
9. МО Двориковское, с. Осиново, купель
МО г. Донской – 1 место:
10. МО г. Донской, мкр. Руднев, з/о «Голубая вода», прорубь на пруду
Дубенский район – 1 место:
11.МО Протасовское, с. Новое Павшино, св. источник
ГО г. Ефремов – 2 места:
12. с. Тюртень, св. источник, купель
13. г. Ефремов, р. Красивая Меча, прорубь
Заокский район – 3 места:
14. МО Страховское, с. Бехово, купель
15. МО Малаховское, п. Маяк, купель
16. МО Малаховское, с. Савино, купель
Кимовский район – 2 места:
17. МО Новольвовское, с.Покровское, прорубь
18. МО Епифанское, с. Себено, купель
Киреевский район – 2 места:
19. МО Дедиловское, с. Орловка, р. Олень, прорубь
20. МО Дедиловское, с. Дедилово, Святой источник «Воскресение Христово» , купель храма
Куркинский район – 1 места:
21. МО Михайловское, п. Грибоедово, св. источник «Прощенный колодец», купель
р.п. Новогуровский –1 место:
22. р.п. Новогуровский, ул. Спортивная, Пруд № 1, прорубь
МО г. Новомосковск –1 место:
23. МО Гремячевское управление, с. Осаново, св. источник, купель
Одоевский район –1 место:
24. МО Восточно-Одоевское, д. Зиброво, купель
Суворовский район –1 место:
25. МО Юго-Восточное, с. Березово, Свято-Никитинский храм, купель
Тепло-Огарёвский район –1 место:
26. МО Нарышкинское, д. Нарышкино, св. источник, купель
МО г. Тула – 1 место:
27. г. Тула «ЦПКиО» им. Белоусова, средний пруд, прорубь
Узловский район – 3 места:
28. МО Шахтерское, с. Федоровка, св. источник «Три колодца», купель
29. МО Смородинское, с. Бутырки, св. источник закрытого типа
30. г. Узловая, пруд «Трестовский», прорубь
Чернский район –1 место:
31. п. Чернь, р. Чернь, ПКиО, прорубь
Щекинский район –3 места:
32. МО р.п. Первомайский, п. Первомайский, прорубь на пруду
33. МО Советск, г. Советск, прорубь
34. МО Ломинцевское , д. Косое, купель
Ясногорский район – 2 места:
35. МО Иваньковское, с. Башино, святой источник Казанской божьей матери, купель
36. МО Теляковское, с. Спицинское, святой источник, купель
Во избежание несчастных случаев в местах массового пребывания людей на водных объектах участникам праздника необходимо:
- в полном объеме, добросовестно выполнять все требования и рекомендации организаторов купания по ходу проведения праздничных мероприятий;
- исключить употребление спиртных напитков;
- не нарушать общественный порядок, не выходить самовольно на лед большими группами;
- не пытаться без разрешения проезжать на личном транспорте к месту проведения водных процедур;
- не оставлять детей, принимающих участие в праздничных мероприятиях, без присмотра родителей или взрослых.
Купание в крещенские морозы полезно только закаленным людям. Особенно опасно погружение в холодную воду людям с бронхолегочными заболеваниями, со слабым сердцем, проблемами с давлением. Если оно высокое, то в ледяной воде может возникнуть спазм сосудов или микроинсульт, а если пониженное, то есть опасность судорог или потери сознания.
Особенно важно помнить: купание в несанкционированных для этого местах – опасно для жизни!
При возникновении любых чрезвычайных происшествий сообщите в Единую службу спасения по телефону «01» или с мобильного – «112»!