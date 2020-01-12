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За ночь с тульских улиц вывезли 1885 кубометров снега
Фото пресс-служба администрации г. Тулы

За ночь с тульских улиц вывезли 1885 кубометров снега

За это же время израсходовано более 300 тонн песчано-соляной смеси и 95 тонн реагентов.

Минувшей ночью в расчистке дорог и тротуаров от снега, а также обработке улиц Тулы реагентами были задействованы 145 единиц спецтехники техники и 58 рабочих.

По информации пресс-службы городской администрации, работы по уборке снега проводили на ул. Советской, Октябрьской, Менделеевской, Союзной, на проспекте Ленина, Красноармейском проспекте, а также на мостах и путепроводах. В общей сложности за ночь вывезли 1885 кубометров снега

Особое внимание уделялось расчистке пешеходных переходов, остановок общественного транспорта, а также опасных спусков-подъемов – 33 участка.
На обработку спусков и подъемов потребовалось 38 тонн соли в чистом виде.

Конечно же, улицы города обработали противогололедными материалами. За ночь израсходовано более 300 тонн песчано-соляной смеси, 95 тонн реагентов.

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Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 11:43 +3
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