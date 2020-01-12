В Узловой при взрыве самогонного аппарата пострадала женщина

Фото: ГУ МЧС России по Тульской области

Вечером 12 января в одном из многоэтажных домов на ул. Горького в Узловой раздался грохот. На место происшествия сразу же направили сотрудников МЧС, полицию и медиков.



В ходе работы было установлено, что в комнате размером 3×4 метра выбита оконная рама.

«Эвакуация не проводилась. Имеется пострадавший, предположительная причина — процесс самогоноварения. Газоснабжение и электроснабжение не нарушено. Для уточнения обстановки и координации действий в районе происшествия работала оперативная группа Узловского пожарно-спасательного гарнизона», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Тульской области.

Для ликвидации последствий от МЧС России привлекалось 7 человек личного состава и 2 единицы техники.

