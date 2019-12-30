В новогодние праздники в Тульской области будет работать горячая линия минздрава
Публикуем номер телефона.
С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года включительно телефон горячей линии министерства здравоохранения Тульской области 8−800−44−44−003 будет работать с 9.00 до 15.00. 1 и 7 января — выходные дни.
Отметим также, что поликлиники Тульской области будут работать с 1 по 8 января с 9.00 до 15.00 (прием будут вести дежурные врачи).
6 января с 9.00 до 15.00 будет организован прием узких специалистов и проведение лабораторных и диагностических исследований.
Кроме того, 3 января с 9.00 до 15.00 амбулаторно-поликлинический прием будут вести врачи-специалисты следующих учреждений:
- Городская больница № 13 г. Тулы;
- Тульская детская областная клиническая больница;
- Клинико-диагностический центр Тульской областной клинической больницы;
-
Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им.
Н. П. Каменева;
- Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер;
- Тульский областной наркологический диспансер № 1;
- Тульский областной онкологический диспансер;
- Тульский областной перинатальный центр;
- Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1;
-
Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации имени
Я. С. Стечкина;
- Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;
- Центр детской психоневрологии.
В нерабочее время необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 03, 103 или 112.
сегодня, в 15:22, 3 909 0
28 декабря, в 10:42, 17 7540 4
28 декабря, в 10:05, 46 7633 6
27 декабря, в 19:01, 63 2799 -2
Другие статьи по темам
Место