В новогодние праздники в Тульской области будет работать горячая линия минздрава

С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года включительно телефон горячей линии министерства здравоохранения Тульской области 8−800−44−44−003 будет работать с 9.00 до 15.00. 1 и 7 января — выходные дни.

Отметим также, что поликлиники Тульской области будут работать с 1 по 8 января с 9.00 до 15.00 (прием будут вести дежурные врачи).

6 января с 9.00 до 15.00 будет организован прием узких специалистов и проведение лабораторных и диагностических исследований.

Кроме того, 3 января с 9.00 до 15.00 амбулаторно-поликлинический прием будут вести врачи-специалисты следующих учреждений:

Городская больница № 13 г. Тулы;

Тульская детская областная клиническая больница;

Клинико-диагностический центр Тульской областной клинической больницы;

Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева ;

; Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер;

Тульский областной наркологический диспансер № 1;

Тульский областной онкологический диспансер;

Тульский областной перинатальный центр;

Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1;

Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации имени Я. С. Стечкина ;

; Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;

Центр детской психоневрологии.

В нерабочее время необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 03, 103 или 112.