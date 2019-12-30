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В новогодние праздники в Тульской области будет работать горячая линия минздрава

В новогодние праздники в Тульской области будет работать горячая линия минздрава

Публикуем номер телефона.

С 31 декабря 2019 года по 8 января 2020 года включительно телефон горячей линии министерства здравоохранения Тульской области 8−800−44−44−003 будет работать с 9.00 до 15.00. 1 и 7 января — выходные дни.

Отметим также, что поликлиники Тульской области будут работать с 1 по 8 января с 9.00 до 15.00 (прием будут вести дежурные врачи).

6 января с 9.00 до 15.00 будет организован прием узких специалистов и проведение лабораторных и диагностических исследований.

Кроме того, 3 января с 9.00 до 15.00 амбулаторно-поликлинический прием будут вести врачи-специалисты следующих учреждений:

  • Городская больница № 13 г. Тулы;
  • Тульская детская областная клиническая больница;
  • Клинико-диагностический центр Тульской областной клинической больницы;
  • Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева;
  • Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер;
  • Тульский областной наркологический диспансер № 1;
  • Тульский областной онкологический диспансер;
  • Тульский областной перинатальный центр;
  • Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1;
  • Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации имени Я. С. Стечкина;
  • Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;
  • Центр детской психоневрологии.

В нерабочее время необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 03, 103 или 112.

Сюжет: Новый год-2020
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