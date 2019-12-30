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Тульские приставы пустят с молотка имущество должников на 42 млн рублей

Тульские приставы пустят с молотка имущество должников на 42 млн рублей

На аукцион выставлены автомобили, недвижимость, мебель и сельхозтехника.

Сотрудники УФССП России по Тульской области передают арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайший аукцион  состоится 22 января, в 11.00, по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-Б, к. 21.

На торги выставлено имущество на общую сумму более 42 млн рублей – автомобили, жилой дом, земельные участки, квартира, грузовой фургон, офисная мебель, сельхозтехника.

Заявки на участие принимаются до 10 января, 9.00 до 16.00 по следующим адресам:

  • г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-Б, к. 3 и 5,
  • г. Тула, ул. Сойфера, д. 16, к. 112,
  • г. Орел, ул. МОПРа, д. 24, к. 510.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 19:22 0
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