Тульские приставы пустят с молотка имущество должников на 42 млн рублей

На аукцион выставлены автомобили, недвижимость, мебель и сельхозтехника.

Сотрудники УФССП России по Тульской области передают арестованное имущество на реализацию в Межрегиональное территориальное управление Росимущества в Тульской, Рязанской и Орловской областях.

Ближайший аукцион состоится 22 января, в 11.00, по адресу: г. Рязань, ул. Дзержинского, д. 14-Б, к. 21.

На торги выставлено имущество на общую сумму более 42 млн рублей – автомобили, жилой дом, земельные участки, квартира, грузовой фургон, офисная мебель, сельхозтехника.

Заявки на участие принимаются до 10 января, 9.00 до 16.00 по следующим адресам: