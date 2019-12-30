В Щекинском районе открылось новое здание МРЭО ГИБДД

Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области

Там можно не только зарегистрировать автомобиль, но и сдать экзамен на получение водительского удостоверения.

В Щёкино открыто новое помещение МРЭО ГИБДД. В торжественной церемонии открытия принял участие начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. Он ознакомился с организацией работы, убедился в наличии всех необходимых условий для посетителей и личного состава.

Рабочие места сотрудников подключены ко всем современным системам электронной передачи данных, необходимых для оказания госуслуг. Кроме регистрации транспортных средств, в новом МРЭО можно также сдать экзамены для получения водительского удостоверения. Это могут сделать жители всех районов области.