Фото: пресс-служба УМВД России по Тульской области
В Щекинском районе открылось новое здание МРЭО ГИБДД
Там можно не только зарегистрировать автомобиль, но и сдать экзамен на получение водительского удостоверения.
В Щёкино открыто новое помещение МРЭО ГИБДД. В торжественной церемонии открытия принял участие начальник УМВД России по Тульской области Сергей Галкин. Он ознакомился с организацией работы, убедился в наличии всех необходимых условий для посетителей и личного состава.
Рабочие места сотрудников подключены ко всем современным системам электронной передачи данных, необходимых для оказания госуслуг. Кроме регистрации транспортных средств, в новом МРЭО можно также сдать экзамены для получения водительского удостоверения. Это могут сделать жители всех районов области.
Другие статьи по темам
Событие
Место