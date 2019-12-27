Погода в Туле 28 декабря: мокрый снег, гололедица и до -5

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в субботу в регионе будет облачно. Местами небольшие осадки (мокрый снег).

В отдельных районах туман (видимость 200-700 м), гололед, на дорогах местами гололедица. Ветер северо-восточный, 3-8 м/с. Температура воздуха ночью и днем – от нуля до -5.Атмосферное давление – 745-750 мм рт. ст.