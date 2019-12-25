Как Тула работает в праздники
Когда откроются поликлиники, как работают торговые центры и рынки в праздники и какие аварийные службы будут на связи?
Центральный (тел. 36-19-00):
30, 31 декабря – до 17.00,
1, 6, 7 января – выходные.
«Хопёр» (тел. 47-33-90):
30 декабря – до 15.00,
31 декабря – до 17.00, 1, 2 января – выходные,
6 января – санитарный день,
7 января – до 15.00.
«Южный» (тел. 23-56-50):
30, 31 декабря – до 18.00,
1, 2, 7 января – выходные.
Фрунзенская ярмарка (тел. 31-55-25):
1, 2, 7 января – выходные.
«Привозъ» (тел. 8-905-110-91-18):
31 декабря – до 17.00,
1, 2 января – выходные.
Гипермаркеты и супермаркеты «Спар»:
31 декабря – до 21.30,
1 января – супермаркеты с 12.00, гипермаркеты с 14.00.
«Глобус» (24-95-95):
31 декабря – до 23.00,
1 января – выходной,
2 января – с 8.00.
Гипермаркет «Линия» (тел. 21-32-35):
31 декабря – до 19.00,
1 января – выходной.
Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25-37-00):
31 декабря до 19.00,
1 января – с 13.00.
ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55-02-76, 36-24-36):
31 декабря – до 20.00,
1 января – с 12.00.
ТЦ «Парадиз» (тел. 30-40-20):
31 декабря – до 19.00,
1 января – с 12.00.
ТЦ «РИО» (тел. 55-70-70):
31 декабря – до 19.00,
1 января – с 12.00 до 22.00.
ТЦ «Демидовский» (тел. 33-80-66, доб. 912):
31 декабря – до 21.00,
1 января – с 12.00.
ТЦ «Макси» (тел. 8 (800) 100-27-27 – горячая линия, 77-31-80). Кинотеатр:
31 декабря – с 10.00 до 21.00,
1 января – с 12.00 до 3.00.
Гипермаркет OBI: 31 декабря – с 8.00 до 18.00, 1 января – с 12.00 до 23.00.
Торговые галереи ТЦ:
31 декабря – с 10.00 до 20.00,
1 января – с 12.00 до 21.00.
Гипермаркет «Лента» (тел. 8 (800) 700-41-11):
25 декабря до 23.00,
с 26 по 30 декабря – круглосуточно,
31 декабря – до 22.00,
с 1 января – с 10.00 до 23.00.
ТЦ «Пролетарский» (тел. 75-14-40):
31 декабря – продукты до 21.00, промтовары – до 20.00,
1 января – выходной.
ТЦ «Пенаты» (тел. 49-44-94):
28, 29 декабря – с 9.00 до 19.00,
31 декабря – с 9.00 до 12.00,
1, 2, 7 января – выходные дни,
3-6, 8 января – с 10.00 до 19.00.
Торговый центр Selgros (тел. 47-37-37):
до 30 декабря – круглосуточно,
31 декабря – до 18.00,
1 января – с 13.00 до 23.00,
со 2 января – с 7.00 до 23.00.
Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35-15-34):
31 декабря – санитарный день,
1, 2, 7 января – выходные дни.
Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32-96-20):
31 декабря – до 15.00,
1 января – выходной.
Бассейн ТГПУ (тел. 35-40-77):
31 декабря – до 13.00,
1, 7 января – выходные дни,
2, 3, 4, 5, 6, 8 – по сокращенному графику: 19.15 – последний заплыв.
Поликлиники Тульской области будут работать с 1 по 8 января с 9.00 до 15.00 (прием будут вести дежурные врачи).
6 января с 9.00 до 15.00 будет организован прием узких специалистов и проведение лабораторных и диагностических исследований.
Кроме того, 3 января с 9.00 до 15.00 амбулаторно-поликлинический прием будут вести врачи-специалисты следующих учреждений:
- Городская больница № 13 г. Тулы;
- Тульская детская областная клиническая больница;
- Клинико-диагностический центр Тульской областной клинической больницы;
- Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева;
- Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер;
- Тульский областной наркологический диспансер № 1;
- Тульский областной онкологический диспансер;
- Тульский областной перинатальный центр;
- Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1;
- Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации имени Я. С. Стечкина;
- Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;
- Центр детской психоневрологии.
В нерабочее время необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 03, 103 или 112.
Телефон горячей линии минздрава Тульской области 8-903-036-02-18.
В новогодние каникулы подразделения комитета ЗАГС будут работать по графику:
30 декабря:
- отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», 2-й проезд Гастелло, 19) – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.
- отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Родильный дом №1 г. Тулы», ул. Революции, 4) – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.
- сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.
- отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демонстрации, 136) – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.
31 декабря:
- отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (пр. Ленина, 91) – с 9.00 до 16.00.
- сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.
3 января:
- отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (пр. Ленина, 91) – с 9.00 до 16.00.
- сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.
- отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демонстрации, 136) – с 9.00 до 16.00.
6 января:
- отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», 2-й проезд Гастелло, 19) – с 9.00 до 16.00.
- сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.
- отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демонстрации, 136) – с 9.00 до 16.00.
31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января в остальных подразделениях ЗАГС администрации Тулы выходные дни.
Доставка пенсий и других социальных выплат в январе 2020 года на территории Тульской области будет осуществляться отделениями УФПС Тульской области — АО «Почта России» в следующем порядке :
- 4 января — за 5 января 2020 года;
для отделений почтовой связи с 5-дневным графиком работы:
- 6 января — за 6 и 7 января 2020 года;
для отделений почтовой связи с 3-дневным графиком работы:
- 6 января — за 6, 7 и 8 января 2020 года.
Далее в соответствии с утвержденным графиком.
Доставка пенсий и других социальных выплат за январь 2020 года кредитными организациями будет осуществляться в следующем порядке:
- за 7 и 12 января — не позднее 30 декабря 2019 года.
В Тульской области 31 декабря отделения почтовой связи будут работать по установленному графику с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час.
1, 2 и 7 января – в отделениях почты будут выходными.
Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.
В остальные дни рынки, ТЦ, отделения почты и бассейны работают по обычному графику.
- отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)
- отделение № 6 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Алексин)
- отделение № 10 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск)
- отделение № 1 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)
- отделение № 7 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Донской)
- отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)
- отделение № 8 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов)
- отделение № 9 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск)
- отделение № 11 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Суворов)
- отделение № 12 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Щекино)
31 декабря с 15.00 по 06.00
1 января будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств от Крестовоздвиженской площади до ул. Тургеневской. Также на этом участке будет ограничено движение с 18.00 31 декабря по 01.00 1 января.
В ночь с 31 декабря на 1 января в Туле будет курсировать городской общественный транспорт.
Движение некоторых маршрутов будет изменено.
Трамваи:
- №3 с 22.10 до 04.46 по маршруту: ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Мосина – ул. Демидовская Плотина – ул. Плеханова – ул. Щегловская Засека;
- №9 с 22.19 до 04.46 по маршруту: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Демидовская Плотина – ул. Мосина – ул. Советская – Чулковский мост – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов;
- №12 с 21.58 до 04.43 по маршруту: пос. Менделеевский – проспект Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Пролетарский мост – ул. Пролетарская – ул. Демидовская Плотина – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – проспект Ленина – пос. Менделеевский;
- №14 с 22.03 до 05.02 по маршруту: Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Демидовская Плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе.
Троллейбусы:
- №1 с 21.53 до 05.12 по маршруту: М. Гончары – ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская – проспект Ленина – ст. Южная (и обратно);
- №2 с 21.36 до 05.17 по маршруту: ул. Курковая – ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Дм. Ульянова – пл. им. 50-й Армии – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ст. Южная (и обратно);
- №6 с 22.13 до 04.57 по маршруту Московский в-л – ул. Путейская – Красноармейский проспект – ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе – пос. Горелки (и обратно).
Автобусы:
- №3 с 22.04 до 05.01 по маршруту: Суворовское уч. – Восточный обвод – ул. Рязанская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – Восточный обвод – Суворовское уч.;
- №16 с 22.19 до 04.40 по маршруту: Облроддом – 2-й пр-д Гастелло – ул. Фучика – пр-д Марины Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Карла Маркса (ул. Ложевая – ул. Пролетарская) – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Московский в-л;
- №28 с 22.29 до 04.46 по маршруту: Косая Гора – ул. Лесная – ул. Дронова – ул. Комсомольская – ул. Максима Горького – ул. Демешковская – Орловское шоссе – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская – ул. Ложевая) – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Чаплыгина – ул. Металлургов – ст. «Металлург»;
- №36 с 22.10 до 04.44 по маршруту: Хомяково – Хомяковское шоссе – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – мкр. Петровский.
В остальные нерабочие праздничные дни с 1 января по 8 января работа общественного транспорта будет осуществляться по утвержденному расписанию выходного дня.
Оплата проезда – 20 руб. за наличный расчет, 15 руб. – безналичный.
С 1 по 8 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города.
Весь период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.
С 27 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в Туле на площади Ленина состоятся массовые новогодние мероприятия.
В связи с этим в магазинах, находящихся на расстоянии 1000 метров от площади Ленина, будет ограничена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху):
- 27 декабря – в течение всего дня;
- 28 – 30 декабря – в течение всего дня;
- 31 декабря – с 20.00 до 22.00;
- 1 января – с 16.00 до 22.00;
- 2 – 6 января – в течение всего дня;
- 7 января – с 15.00 до 22.00.
- Единая служба спасения – 112.
- Единый телефон пожарных спасателей – 101.
- Полиция – 102.
- Скорая помощь – 103.
- Аварийная газовая служба – 104.
- Телефон доверия главного управления МЧС России по Тульской области – 8 (4872) 56-99-99.