как Тула работает в праздники

Когда откроются поликлиники, как работают торговые центры и рынки в праздники и какие аварийные службы будут на связи?

Рынки

Центральный (тел. 36-19-00):

30, 31 декабря – до 17.00,

1, 6, 7 января – выходные.

«Хопёр» (тел. 47-33-90):

30 декабря – до 15.00,

31 декабря – до 17.00, 1, 2 января – выходные,

6 января – санитарный день,

7 января – до 15.00.

«Южный» (тел. 23-56-50):

30, 31 декабря – до 18.00,

1, 2, 7 января – выходные.

Фрунзенская ярмарка (тел. 31-55-25):

1, 2, 7 января – выходные.

«Привозъ» (тел. 8-905-110-91-18):

31 декабря – до 17.00,

1, 2 января – выходные.

Торговые центры

Гипермаркеты и супермаркеты «Спар»:

31 декабря – до 21.30,

1 января – супермаркеты с 12.00, гипермаркеты с 14.00.

«Глобус» (24-95-95):

31 декабря – до 23.00,

1 января – выходной,

2 января – с 8.00.

Гипермаркет «Линия» (тел. 21-32-35):

31 декабря – до 19.00,

1 января – выходной.

Центр оптовой торговли «Метро» (тел. 25-37-00):

31 декабря до 19.00,

1 января – с 13.00.

ТЦ «Гостиный двор» (тел.: 55-02-76, 36-24-36):

31 декабря – до 20.00,

1 января – с 12.00.

ТЦ «Парадиз» (тел. 30-40-20):

31 декабря – до 19.00,

1 января – с 12.00.

ТЦ «РИО» (тел. 55-70-70):

31 декабря – до 19.00,

1 января – с 12.00 до 22.00.

ТЦ «Демидовский» (тел. 33-80-66, доб. 912):

31 декабря – до 21.00,

1 января – с 12.00.

ТЦ «Макси» (тел. 8 (800) 100-27-27 – горячая линия, 77-31-80). Кинотеатр:

31 декабря – с 10.00 до 21.00,

1 января – с 12.00 до 3.00.

Гипермаркет OBI: 31 декабря – с 8.00 до 18.00, 1 января – с 12.00 до 23.00.

Торговые галереи ТЦ:

31 декабря – с 10.00 до 20.00,

1 января – с 12.00 до 21.00.

Гипермаркет «Лента» (тел. 8 (800) 700-41-11):

25 декабря до 23.00,

с 26 по 30 декабря – круглосуточно,

31 декабря – до 22.00,

с 1 января – с 10.00 до 23.00.

ТЦ «Пролетарский» (тел. 75-14-40):

31 декабря – продукты до 21.00, промтовары – до 20.00,

1 января – выходной.

ТЦ «Пенаты» (тел. 49-44-94):

28, 29 декабря – с 9.00 до 19.00,

31 декабря – с 9.00 до 12.00,

1, 2, 7 января – выходные дни,

3-6, 8 января – с 10.00 до 19.00.

Торговый центр Selgros (тел. 47-37-37):

до 30 декабря – круглосуточно,

31 декабря – до 18.00,

1 января – с 13.00 до 23.00,

со 2 января – с 7.00 до 23.00.

Бассейны

Бассейн в спорткорпусе ТулГУ (тел. 35-15-34):

31 декабря – санитарный день,

1, 2, 7 января – выходные дни.

Бассейн Центрального стадиона «Арсенал» (тел. 32-96-20):

31 декабря – до 15.00,

1 января – выходной.

Бассейн ТГПУ (тел. 35-40-77):

31 декабря – до 13.00,

1, 7 января – выходные дни,

2, 3, 4, 5, 6, 8 – по сокращенному графику: 19.15 – последний заплыв.

Поликлиники

Поликлиники Тульской области будут работать с 1 по 8 января с 9.00 до 15.00 (прием будут вести дежурные врачи).

6 января с 9.00 до 15.00 будет организован прием узких специалистов и проведение лабораторных и диагностических исследований.

Кроме того, 3 января с 9.00 до 15.00 амбулаторно-поликлинический прием будут вести врачи-специалисты следующих учреждений:

Городская больница № 13 г. Тулы;

Тульская детская областная клиническая больница;

Клинико-диагностический центр Тульской областной клинической больницы;

Тульская областная клиническая психиатрическая больница № 1 им. Н. П. Каменева;

Тульский областной клинический кожно-венерологический диспансер;

Тульский областной наркологический диспансер № 1;

Тульский областной онкологический диспансер;

Тульский областной перинатальный центр;

Тульский областной противотуберкулезный диспансер № 1;

Тульский областной центр медицинской профилактики и реабилитации имени Я. С. Стечкина;

Тульский областной центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями;

Центр детской психоневрологии.

В нерабочее время необходимо обращаться в скорую медицинскую помощь по телефонам 03, 103 или 112.

Телефон горячей линии минздрава Тульской области 8-903-036-02-18.

ЗАГС

В новогодние каникулы подразделения комитета ЗАГС будут работать по графику:

30 декабря:

отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», 2-й проезд Гастелло, 19) – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.

отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Родильный дом №1 г. Тулы», ул. Революции, 4) – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.

сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 12.00 и с 13.00 до 17.00.

отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демонстрации, 136) – с 9.00 до 13.00 и с 14.00 до 17.30.

31 декабря:

отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (пр. Ленина, 91) – с 9.00 до 16.00.

сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.

3 января:

отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (пр. Ленина, 91) – с 9.00 до 16.00.

сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.

отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демонстрации, 136) – с 9.00 до 16.00.

6 января:

отдел по регистрации рождения, установления отцовства, усыновления (ГУЗ «Тульский областной перинатальный центр», 2-й проезд Гастелло, 19) – с 9.00 до 16.00.

сектор по регистрации смерти (ул. Степанова, 34-а) – с 8.00 до 15.00.

отдел по обработке, хранению и выдаче документов (ул. Демонстрации, 136) – с 9.00 до 16.00.

31 декабря, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 января в остальных подразделениях ЗАГС администрации Тулы выходные дни.

выдача пенсий

Доставка пенсий и других социальных выплат в январе 2020 года на территории Тульской области будет осуществляться отделениями УФПС Тульской области — АО «Почта России» в следующем порядке :

4 января — за 5 января 2020 года;

для отделений почтовой связи с 5-дневным графиком работы:

6 января — за 6 и 7 января 2020 года;

для отделений почтовой связи с 3-дневным графиком работы:

6 января — за 6, 7 и 8 января 2020 года.

Далее в соответствии с утвержденным графиком.

Доставка пенсий и других социальных выплат за январь 2020 года кредитными организациями будет осуществляться в следующем порядке:

за 7 и 12 января — не позднее 30 декабря 2019 года.

Почта

В Тульской области 31 декабря отделения почтовой связи будут работать по установленному графику с сокращением продолжительности рабочего дня на 1 час.

1, 2 и 7 января – в отделениях почты будут выходными.

Для бесперебойной и своевременной доставки пенсий и пособий, почтовых отправлений и периодических изданий для ряда сельских почтовых отделений может быть установлен иной режим работы.

В остальные дни рынки, ТЦ, отделения почты и бассейны работают по обычному графику.

мрэо ГИБдд

31 декабря МРЭО работают до 13.00.

1, 2, 3, 7 января 2020 года отделения МРЭО не работают.

4 января 2020 года:

отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)

отделение № 6 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Алексин)

отделение № 10 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Новомосковск)

обед с 13.00 – 14.00.

5 января:

отделение № 1 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)

отделение № 7 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Донской)

обед с 13.00 – 14.00.

6 января:

отделение № 3 с 9.00 – 18.00 (192 км автодороги «Крым»)

отделение № 8 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Ефремов)

обед с 13.00 – 14.00.

8 января:

отделение № 9 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Киреевск)

отделение № 11 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Суворов)

отделение № 12 с 9.00 – 18.00 (Тульская обл., г. Щекино)

обед с 13.00 – 14.00.

Ограничение парковки и движения автомобилей

31 декабря с 15.00 по 06.00

1 января будет запрещена остановка и стоянка транспортных средств от Крестовоздвижен­ской площади до ул. Тургеневской. Также на этом участке будет ограничено движение с 18.00 31 декабря по 01.00 1 января.



Городской транспорт

В ночь с 31 декабря на 1 января в Туле будет курсировать городской общественный транспорт.

Движение некоторых маршрутов будет изменено.

Трамваи:

№3 с 22.10 до 04.46 по маршруту: ул. Щегловская Засека – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Марата – ул. Епифанская – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Мосина – ул. Демидовская Плотина – ул. Плеханова – ул. Щегловская Засека;

№9 с 22.19 до 04.46 по маршруту: ул. Металлургов – ул. Плеханова – ул. Демидовская Плотина – ул. Мосина – ул. Советская – Чулковский мост – ул. Пролетарская – ул. Епифанская – ул. Марата – ул. Плеханова – ул. Металлургов;

№12 с 21.58 до 04.43 по маршруту: пос. Менделеевский – проспект Ленина – ул. Станиславского – ул. Н. Руднева – ул. Агеева – ул. Тимирязева – ул. Михеева – ул. Кауля – ул. Оборонная – ул. Советская – Пролетарский мост – ул. Пролетарская – ул. Демидовская Плотина – ул. Советская – ул. Оборонная – ул. Кауля – ул. Михеева – ул. Тимирязева – ул. Агеева – ул. Н. Руднева – ул. Станиславского – проспект Ленина – пос. Менделеевский;

№14 с 22.03 до 05.02 по маршруту: Одоевское шоссе – ул. Тихмянова – ул. Воздухофлотская – Павшинский путепровод – ул. Коминтерна – ул. Демидовская Плотина – ул. Пролетарская – Чулковский мост – ул. Советская – ул. Коминтерна – Павшинский путепровод – ул. Воздухофлотская – ул. Тихмянова – Одоевское шоссе.

Троллейбусы:

№1 с 21.53 до 05.12 по маршруту: М. Гончары – ул. Пузакова – ул. Октябрьская – ул. Советская – проспект Ленина – ст. Южная (и обратно);

№2 с 21.36 до 05.17 по маршруту: ул. Курковая – ул. Луначарского – ул. Октябрьская – ул. Советская – пр. Ленина – ул. Первомайская – ул. Дм. Ульянова – пл. им. 50-й Армии – ул. Болдина – ул. Макаренко – ул. 9 Мая – пр. Ленина – ст. Южная (и обратно);

№6 с 22.13 до 04.57 по маршруту Московский в-л – ул. Путейская – Красноармейский проспект – ул. Советская – ул. Октябрьская – Московское шоссе – пос. Горелки (и обратно).

Автобусы:

№3 с 22.04 до 05.01 по маршруту: Суворовское уч. – Восточный обвод – ул. Рязанская – пр. Ленина – ул. Советская – ул. Пролетарская – ул. Ложевая – Восточный обвод – Суворовское уч.;

№16 с 22.19 до 04.40 по маршруту: Облроддом – 2-й пр-д Гастелло – ул. Фучика – пр-д Марины Расковой – ул. Вильямса – ул. Кутузова – ул. Кирова – ул. Карла Маркса (ул. Ложевая – ул. Пролетарская) – ул. Советская – Красноармейский пр-т – ул. Путейская – Московский в-л;

№28 с 22.29 до 04.46 по маршруту: Косая Гора – ул. Лесная – ул. Дронова – ул. Комсомольская – ул. Максима Горького – ул. Демешковская – Орловское шоссе – Щекинское шоссе – пр-т Ленина – ул. Советская – ул. Карла Маркса (ул. Пролетарская – ул. Ложевая) – ул. Кирова – ул. Кутузова – ул. Чаплыгина – ул. Металлургов – ст. «Металлург»;

№36 с 22.10 до 04.44 по маршруту: Хомяково – Хомяковское шоссе – Московское шоссе – ул. Октябрьская – ул. Советская – Красноармейский пр. – ул. Путейская – Одоевское шоссе – мкр. Петровский.

В остальные нерабочие праздничные дни с 1 января по 8 января работа общественного транспорта будет осуществляться по утвержденному расписанию выходного дня.

Оплата проезда – 20 руб. за наличный расчет, 15 руб. – безналичный.



Платные парковки

С 1 по 8 января включительно туляки смогут бесплатно парковаться в центре города.

Весь период новогодних праздников официально является выходными и праздничными днями.

Продажа алкоголя

С 27 декабря 2019 года по 7 января 2020 года в Туле на площади Ленина состоятся массовые новогодние мероприятия.

В связи с этим в магазинах, находящихся на расстоянии 1000 метров от площади Ленина, будет ограничена продажа алкогольной продукции (включая пиво, пивные напитки, сидр, пуаре, медовуху):

27 декабря – в течение всего дня;

28 – 30 декабря – в течение всего дня;

31 декабря – с 20.00 до 22.00;

1 января – с 16.00 до 22.00;

2 – 6 января – в течение всего дня;

7 января – с 15.00 до 22.00.

Экстренные службы