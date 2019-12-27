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Тульские госавтоинспекторы поздравили детей с наступающим Новым годом
Фото: группа по пропаганде БДД УГИБДД УМВД России по Тульской области

Тульские госавтоинспекторы поздравили детей с наступающим Новым годом

В гости к полицейским приехали воспитанники подшефного детского сада «Светофорик».

Предновогодние визиты уже стали доброй традицией – дети уже не первый раз приезжают подарками к сотрудникам ГИБДД. Ребята привезли не только свои поделки, но новогодние поздравления – они пожелали сотрудникам безопасных дорог, здоровья и поменьше нарушителей в наступающем году.

Воспитанники детского сада совместно с начальником УГИБДД УМВД России по Тульской области Вячеславом Лопатниковым нарядили новогоднюю ёлку игрушками, сделанными своими руками – яркими дорожными знаками и снеговиками в виде светофоров.

Сотрудники Госавтоинспекции поблагодарили педагогов детского сада за многолетнее сотрудничество и помощь в организации и проведении мероприятий по профилактике детского дорожно-транспортного травматизма.

Полицейские подарили ребятам мешки для сменной обуви со светоотражающими элементами и тетради с памятками по основным правилам безопасного поведения на дороге. Воспитанники подшефного детского сада с ранних лет активно изучают ПДД. На базе учреждения создан отряд Юных помощников инспекторов – дети осваивают основы безопасного поведения на дороге под руководством опытных педагогов.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 22:30 0
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