Экс-директора Алексинского маштехникума отправят в колонию почти на 8 лет

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В четверг 26 декабря в Алексине прозвучал приговор бывшему директору местного маштехникума Ольге Евграфовой. Женщину признали виновной в пяти эпизодах мошенничества с использованием служебного положения и даче взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.

Алексинский городской суд назначил Ольге Евграфовой 7 лет и 8 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 5 млн рублей. Кроме того, ее на три года лишили права занимать руководящие должности в бюджетных учреждениях. Подельникам же экс-директора назначили различные штрафы.

Напомним , по версии следствия, преступления были совершены в период с 1 сентября 2016 года по 23 октября 2018 года. При пособничестве своих подчиненных Федорова и Полевой директор Алексинского машиностроительного техникума Ольга Евграфова фиктивно устраивала на работу в учебное учреждение людей, которые фактически не работали. Начисленную «мертвым душам» зарплату женщина частично тратила на нужды учреждения, но большую часть забирала себе.

Когда сотрудники местного УФСБ начали проверять информацию о фактах фиктивного трудоустройства, Евграфова и ее дочь Мызина передали руководителю районного подразделения ФСБ взятку. Таким образом Евграфова рассчитывала избежать ответственности, но обе женщины были задержаны сразу после взятки.

Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.