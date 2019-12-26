новости
новости
Регистрация
Экс-директора Алексинского маштехникума отправят в колонию почти на 8 лет
Фото из архива Myslo

Экс-директора Алексинского маштехникума отправят в колонию почти на 8 лет

Кроме того, приговором суда женщине назначен крупный штраф.

В четверг 26 декабря в Алексине прозвучал приговор бывшему директору местного маштехникума Ольге Евграфовой. Женщину признали виновной в пяти эпизодах мошенничества с использованием служебного положения и даче взятки должностному лицу лично за заведомо незаконное бездействие, группой лиц по предварительному сговору, в крупном размере.
 
Алексинский городской суд назначил Ольге Евграфовой 7 лет и 8 месяцев колонии общего режима и штраф в размере 5 млн рублей. Кроме того, ее на три года лишили права занимать руководящие должности в бюджетных учреждениях. Подельникам же экс-директора назначили различные штрафы.
 
Напомним, по версии следствия, преступления были совершены в период с 1 сентября 2016 года по 23 октября 2018 года. При пособничестве своих подчиненных Федорова и Полевой директор Алексинского машиностроительного техникума Ольга Евграфова фиктивно устраивала на работу в учебное учреждение людей, которые фактически не работали. Начисленную «мертвым душам» зарплату женщина частично тратила на нужды учреждения, но большую часть забирала себе.
 
Когда сотрудники местного УФСБ начали проверять информацию о фактах фиктивного трудоустройства, Евграфова и ее дочь Мызина передали руководителю районного подразделения ФСБ взятку. Таким образом Евграфова рассчитывала избежать ответственности, но обе женщины были задержаны сразу после взятки.
 
Приговор суда не вступил в законную силу и может быть обжалован в установленном законом порядке.
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Автор: Сергей Стариков
сегодня, в 16:46 0
Другие статьи по темам
Событие
приговор судакриминалвзятка
Место
ТулаТульская областьАлексин

Главные тульские новости за день от Myslo.ru

Мы будем присылать вам на почту самые просматриваемые новости за день

Когда тулякам выдадут пенсию за январь: график
Когда тулякам выдадут пенсию за январь: график
На улице Металлистов появились креативные ёлки: фоторепортаж
На улице Металлистов появились креативные ёлки: фоторепортаж
Новости
Афиша
Блоги
Город
Справка
Пресса

Фотоконкурсы
Тула историческая
Выпускники
Фоторепортажи

MySlo

news@myslo.ru
Нашли опечатку? Выделите
фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

18+

Яндекс.Метрика

© 2005-2019 год ООО «Слобода». Использование материалов сайта возможно только с письменного разрешения редакции. Рубрики «Блоги компаний», «Афиша», «Новости компаний», а также материалы и статьи, помеченные «на правах рекламы», являются рекламно-информационными материалами портала Myslo.ru. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-27611 от 21 марта 2007 года выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.