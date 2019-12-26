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Когда тулякам выдадут пенсию за январь: график

Когда тулякам выдадут пенсию за январь: график

Подробнее – в нашей статье.

Доставка пенсий и других социальных выплат в январе 2020 года на территории Тульской области будет осуществляться отделениями УФПС Тульской области — АО «Почта России» в следующем порядке :

  • 4 января — за 5 января 2020 года;

для отделений почтовой связи с 5-дневным графиком работы:

  • 6 января — за 6 и 7 января 2020 года;

для отделений почтовой связи с 3-дневным графиком работы:

  • 6 января — за 6, 7 и 8 января 2020 года.

Далее в соответствии с утвержденным графиком.

Доставка пенсий и других социальных выплат за январь 2020 года кредитными организациями будет осуществляться в следующем порядке:

  • за 7 и 12 января — не позднее 30 декабря 2019 года.
Сюжет: Новый год-2020
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