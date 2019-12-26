В Туле гранды Суперлиги по мини-футболу поборются за победу в матче
Любителей футбола ожидает крутая игра.
В воскресенье, 29 декабря, в рамках 15 тура чемпионата «Ассоциации мини-футбола Тульской области» состоится яркое футбольное событие. В очном противостоянии сойдутся гранды Суперлиги — «Stim окна» и «Экспресс офис». Эти команды сейчас занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице.
Туляков приглашают посетить матч, который пройдет в спортивном комплексе ТулГУ по адресу: пр. Ленина, 84, к. 1. Игра начнется в 10.45. Вход свободный.
Обозреватели медиа-группы Ассоциации мини-футбола Тульской области подготовили анонс этого матча.
ФАКТЫ
Традиционно топовые матчи Ассоциации мини-футбола Тульской области привлекают к себе повышенный интерес любителей футбола. Так, в прошлом сезоне один из важнейших поединков турнира «Мастер К» — «Экспресс офис» собрал полный зал спортивного комплекса ТулГУ.
Кроме того, был побит рекорд онлайн-просмотров трансляций Ассоциации. Более 5000 человек со всех уголков страны следили за ходом матча, где на кону стояли чемпионские очки.
Чтобы увидеть игру своими глазами, в Тулу приехали представители соседних регионов. Были гости из Калужской, Орловской, Рязанской и Московской областей.
В этом сезоне матч «Stim окна» — «Акцент» посетил вице-президент Национальной мини-футбольной лиги Алексей Волков.
Самый весомый аргумент, до сих пор сохранившийся в памяти футбольной общественности, — «золотой матч» сезона 2017/18, где «Stim окна» и «Экспресс офис» разыграли судьбу чемпионства.
Подробный анонс предстоящего матча ищите в группе Ассоциации мини-футбола ВКонтакте.