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В Туле гранды Суперлиги по мини-футболу поборются за победу в матче

В Туле гранды Суперлиги по мини-футболу поборются за победу в матче

Любителей футбола ожидает крутая игра.

В воскресенье, 29 декабря, в рамках 15 тура чемпионата «Ассоциации мини-футбола Тульской области» состоится яркое футбольное событие. В очном противостоянии сойдутся гранды Суперлиги — «Stim окна» и «Экспресс офис». Эти команды сейчас занимают первую и вторую строчку в турнирной таблице.

Туляков приглашают посетить матч, который пройдет в спортивном комплексе ТулГУ по адресу: пр. Ленина, 84, к. 1. Игра начнется в 10.45. Вход свободный.

 

Обозреватели медиа-группы Ассоциации мини-футбола Тульской области подготовили анонс этого матча.

ФАКТЫ

Традиционно топовые матчи Ассоциации мини-футбола Тульской области привлекают к себе повышенный интерес любителей футбола. Так, в прошлом сезоне один из важнейших поединков турнира «Мастер К» — «Экспресс офис» собрал полный зал спортивного комплекса ТулГУ.

Кроме того, был побит рекорд онлайн-просмотров трансляций Ассоциации. Более 5000 человек со всех уголков страны следили за ходом матча, где на кону стояли чемпионские очки.

Чтобы увидеть игру своими глазами, в Тулу приехали представители соседних регионов. Были гости из Калужской, Орловской, Рязанской и Московской областей.

В этом сезоне матч «Stim окна» — «Акцент» посетил вице-президент Национальной мини-футбольной лиги Алексей Волков.

Самый весомый аргумент, до сих пор сохранившийся в памяти футбольной общественности, — «золотой матч» сезона 2017/18, где «Stim окна» и «Экспресс офис» разыграли судьбу чемпионства.

Подробный анонс предстоящего матча ищите в группе Ассоциации мини-футбола ВКонтакте.

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Автор: Кристина Вернигорина
сегодня, в 17:33 0
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