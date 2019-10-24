Тульская прокуратура потребовала привести в порядок «ядовито-жёлтый» Дом ребёнка

Фото Алексея Пирязева

Тульская прокуратура провела проверку по факту многочисленных публикаций СМИ об историческом здании бывшего Дома ребёнка, которое с лёгкой руки чиновников обшили ядовито-жёлтым сайдингом.

Выяснилось, что работы были проведены без надлежащим образом оформленного и согласованного паспорта внешнего вида зданий (сооружений). Документ был изготовлен уже после окончания работ, и использование ярко-жёлтой облицовки, с учётом требований о сохранении архитектурного облика сложившейся застройки, не предполагается.

Главврачу учреждения внесено представление об устранении нарушений законодательства. Такое же представление направлено в адрес первого заместителя главы администрации Тулы Дмитрия Миляева – проверка выявила факты длительного бездействия сотрудников управления по административно-техническому надзору администрации Тулы.

Принятые чиновниками меры по соблюдению правил благоустройства признаны недостаточными и несвоевременными, а должностные лица не были привлечены к ответственности. Вопрос приведения Дома ребенка в соответствие городским Правилам благоустройства взят прокуратурой Тулы на контроль.