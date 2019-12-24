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Какие улицы Тулы останутся без света 25 декабря

Какие улицы Тулы останутся без света 25 декабря

«Тулгорэлектросети» сообщают о плановых отключениях.

Специалисты проведут работы с 9 до 17 часов по следующим адресам:

  • ул. Гайдара, 14, 16, 18, 20, 22,
  • ул. Доватора, 7, 9,
  • ул. Мартеновская, 2, 4, 6, 8, 10, 10-б, 12, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Кутузова, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152,
  • ул. Металлургов, 70 к. 2,
  • ул. Кирова, 153, 155,
  • ул. Марата, 176, 178,
  • пр-д Марата, 2,
  • ул. К. Маркса, 86-154 (чётн.), 126-а, 79-173 (нечётн.),
  • ул. Калинина, 1, 3,
  • ул. Кирова, 1-15 (нечётн.), 2,
  • ул. Епифанская, 126,
  • ул. Степанова, 10, 12, 14,
  • ул. Пролетарская Набережная, 29-48,
  • ул. Копровая, 1-12,
  • ул. Галкина, 15, 19, 21, 23, 23-б, 19-б, 17,
  • ул. М. Горького, 2-д,
  • ул. Жореса, 11-21 (нечётн.), 14-20 (чётн.),
  • ул. Томпа, 2-26 (чётн.), 3-35 (нечётн.),
  • ул. 2-я Хомутовка, 23-31 (нечётн.), 16-26 (чётн.), 23, 25,
  • Мясново: ул. Кабакова, 50, 52,
  • 8-й пр-д, 18-54 (чётн.), 19-53 (нечётн.),
  • п. Горелки: ул. Заречная, 1-29,
  • ул. Низинная, 1-29,
  • п. Ново-Октябрьский, 36, 37, 38,
  • ул. Глеба Успенского, 23,
  • ул. Болотникова, 14-28.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:48 +2
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