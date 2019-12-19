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Погода в Туле 20 декабря: до +2, порывистый ветер и без осадков

Погода в Туле 20 декабря: до +2, порывистый ветер и без осадков

Синоптики обещают пониженное давление и облачность с прояснениями.

По данным Тульского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в пятницу в регионе сохранится облачность с прояснениями. Преимущественно без осадков, на дорогах местами гололедица.

Ветер северо-западный, западный 7-12 м/с, местами порывы до 17 метров в секунду. Температура воздуха ночью и днем – от -3 до +2. Атмосферное давление ниже нормы – 745-750 мм рт. ст.

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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 07:00 +2
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