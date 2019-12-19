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Какие улицы Тулы обесточат 20 декабря

Какие улицы Тулы обесточат 20 декабря

«Тулгорэлектросети» предупреждают о плановых работах.

С 9 до 17 часов они пройдут по следующим адресам:

  • ул. Гайдара, 14, 16, 18, 20, 22,
  • ул. Доватора, 7, 9,
  • ул. Мартеновская, 2, 4, 6, 8, 10, 10-б, 12, 14, 16, 18, 20,
  • ул. Кутузова, 132, 134, 136, 138, 140, 142, 144, 146, 148, 152, 183-217 (нечётн.), 150, 219-225 (нечётн.),
  • пер. 8 Марта, 1-7,
  • ул. Копровая, 1-12,
  • пер. Дачный, 1-11,
  • пер. Доменный, 1-13,
  • ул. Рудная, 1-13 (нечётн.), 2-16 (чётн.),
  • ул. Ковпака, 1-15 (нечётн.), 2-12 (чётн.),
  • ул. Сортировочная, 1-10, 10-а,
  • ул. Разливочная, 1-13,
  • ул. Гастелло, 52-64 (чётн.),
  • ул. Нестерова, 78-90 (чётн.), 79-93 (нечётн.),
  • ул. Краснодонцев, 60-86 (чётн.), 75-87 (нечётн.),
  • ул. Белинского, 59, 68, 70,
  • ул. Карпинского, 58-72 (чётн.), 63-75 (нечётн.),
  • ул. Матросова, 10-20, 26-36 (чётн.), 9-а, 9-15 (нечётн.), 19, 23,
  • пр-д Вильямса, 49,
  • ул. М. Смирнова, 90-122 (чётн.),
  • 1-й Волоховский пр-д, 12-48 (чётн.), 21-49 (нечётн.),
  • 2-й Волоховский пр-д, 22-38 (чётн.), 19-33 (нечётн.),
  • ул. 4-я Овражная, 4-16 (чётн.), 1-13 (нечётн.),
  • ул. 3-я Овражная, 4-16 (чётн.),
  • ул. Волоховская, 9-25 (нечётн.),
  • ул. Серебровская, 1-23 (нечётн.),
  • ул. Болдина, 14, 15, 16,
  • ул. Шота Руставели, 2-12 (чётн.), 1-17 (нечётн.),
  • ул. Короленко, 1, 3,
  • ул. Джамбула, 2, 2-а, 4, 6, 8,
  • п. Восточный, 27, 27-а, 29-б, 32-в, 32-57.
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Автор: Леонид Почекин
сегодня, в 21:55 +1
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