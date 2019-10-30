В Туле открылся симуляционный центр для медиков

Фото: пресс-служба Правительства Тульской области

Там молодые специалисты смогут отработать навыки спасения пациентов в условиях, приближенных к реальным.

В Тульском областном центре медицины катастроф начал работу симуляционный центр. Учебные классы оборудованы профессиональными симуляторами – это реалистичные компьютеризированные манекены и интерактивные модели для обучения отдельным медицинским манипуляциям.

По словам врио главврача ЦМК Натальи Поляковой, благодаря новому центру молодые специалисты смогут приобрести практический опыт в симуляционной среде.

Программы обучения разработаны тульскими специалистами и включают в себя курсы по оказанию скорой медицинской помощи, сердечно-легочной реанимации. На манекенах отрабатывается навык экстренной помощи взрослым и детям, реанимации новорожденных. Учебные задачи максимально приближены к случаям из повседневной практики медиков.

– Симуляционный центр позволяет не только обучать работников скорой медицинской помощи, но и повышать квалификацию фельдшеров сельских ФАПов, поликлиник и амбулаторий. С открытием центра мы получили возможность качественно, по своим программам и на собственной базе готовить средний медперсонал, – отметила замминистра здравоохранения Тульской области Татьяна Семина.

Подготовка специалистов среднего звена в симуляционно-тренинговых центрах – одна из задач национального проекта «Здравоохранение». Первыми новые учебные программы осваивают сотрудники скорой помощи. В ближайшие полгода планируется обучить более 1000 человек.