Тульские больницы получат четыре передвижных медицинских комплекса

В этом году министерство здравоохранения Тульской области закупит четыре передвижных медицинских комплекса. По нацпроекту «Здравоохранение» на эти цели выделено 66,29 млн руб., в том числе из федерального бюджета — 22,45 млн руб., из регионального бюджета — 43,84 млн руб.

Аукционы на закупку четырех передвижных комплексов проведены. Заключены контракты на приобретение комплексов для Алексинской районной больницы № 1 и Ясногорской центральной районной больницы. Завершается процедура закупки передвижных комплексов для Веневской центральной и Ефремовской районных больниц. В декабре оборудование поступит в больницы. Об этом сообщает региональный минздрав.

По своей инициативе регион увеличил количество закупаемых передвижных диагностических комплексов — изначально предполагалось приобрести три оборудования. Из средств регионального бюджета выделено дополнительное финансирование, что позволяет купить 3 мобильных флюорографа и 1 флюорограф-маммограф.

С помощью этих комплексов будут проводиться массовые рентгеновские обследования взрослых для раннего обнаружения туберкулеза и других заболеваний органов грудной клетки и молочных желёз вне стационарных лечебных учреждений.

Дополнительно на внебюджетные средства планируется закупить ещё 2 диагностических комплекса для диспансеризации взрослых и детей.